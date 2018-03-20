Отозванный из Москвы посол Молдавии Андрей Негуца вернется в ближайшие дни

КИШИНЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Посол Молдавии в РФ Андрей Негуца, отозванный из Москвы в декабре прошлого года для консультаций в Кишинев, вернется на рабочее место в ближайшее время. Об этом сообщил во вторник министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Тудор Ульяновский в ходе совместного брифинга с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным в Кишиневе.

"Подчеркиваю наш интерес к развитию молдавско-российского диалога. Один из шагов для этого - отправка в ближайшие дни посла Молдавии в России Андрея Негуцы", - сказал Ульяновский. По его словам, на этой встрече обсуждался весь спектр двусторонних отношений, которые, как согласились участники брифинга, в 2017 году "были непростыми".

"Высказались за добрососедские отношения и стратегическое партнерство. Только так мы можем преодолеть этот сложный период", - отметил представитель Молдавии.

В прошлом году правительство Молдавии предприняло череду антироссийских мер, в том числе объявление персоной нон грата в республике вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, который является сопредседателем межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и спецпредставителем президента РФ по Приднестровью. Помимо этого, была выслана группа российских дипломатов и ряду российских артистов, общественных деятелей, журналистов было отказано во въезде в страну.