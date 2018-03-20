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Абэ в разговоре с Мэй заявил, что виновные в отравлении Скрипаля должны быть наказаны

Международная панорама
20 марта, 15:07 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 20, марта. /ТАСС

Японский премьер также осудил применение химического оружия

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ТОКИО, 20 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел во вторник телефонный разговор с главой правительства Великобритании Терезой Мэй, в котором стороны обсудили инцидент с отравлением в Солсбери осужденного в РФ за шпионаж экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Как сообщил японский МИД, Абэ в частности заявил о том, что виновные в этом должны понести наказание. 

"Премьер-министр Мэй объяснила ситуацию с отравлением бывшего сотрудника ГРУ. Премьер-министр Абэ в свою очередь выразил возмущение тем, что среди пострадавших оказались жители Великобритании. Он также осудил применение химического оружия, отметив, что виновные в этом должны быть наказаны и выразил надежду на скорейшее прояснение фактов случившегося" - говорится в сообщении МИД, поступившем в распоряжение ТАСС.

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Хронология скандала с отравлением Сергея Скрипаля

Скрипаль и его дочь подверглись 4 марта воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии. От контакта с веществом также пострадал полицейский, который одним из первых прибыл на место инцидента и теперь находится в тяжелом состоянии в больнице.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Россия обвинения Великобритании категорически отвергает. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. В субботу МИД РФ сообщил, что Россия в ответ объявила персонами нон грата и вышлет в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратит деятельность Британского совета в РФ.

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Персоны
Абэ, Синдзо Мэй, Тереза Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
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