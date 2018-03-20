Украинский народный трибунал будет проходить в соответствии с украинским законодательством

ДОНЕЦК, 20 марта. /ТАСС/. Процессы Украинского народного трибуна будут проходить в соответствии с украинским законодательством. Об этом во вторник сообщила председатель суда Елена Шишкина.

"Судьи и прокуроры трибунала - граждане Украины. И судить будут по законам Украины и по судебным процедурам Украины, а также с учетом норм международного права", - сказала она

Шишкина отметила, что название суда по расследованию преступлений украинских властей на востоке страны было утверждено сегодня в Донецке членами инициативной группы провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

"В ходе рабочего оргзаседания было принято единогласное решение: суд будет называться Украинский народный трибунал (УНТ). В настоящее время он уже начал подготовительную работу к первому заседанию", - цитирует ее Донецкое агентство новостей.

Во вторник состоялось учредительное собрание членов инициативной группы трибунала. На нем был утвержден устав и состав трибунала, а также объявлено о запуске официального сайта. Ожидается, что первое судебное заседание УНТ состоится в Донецке 26-27 марта.

15 марта инициативная группа граждан Украины проживающих в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках объявила о создании народного трибунала по военным преступлениям украинских властей в Донбассе. Отмечалось, что планируется рассмотреть преступления высокопоставленных лиц, в том числе президента Украины Петра Порошенко, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, министра обороны Степана Полторака, главнокомандующего Вооруженными силами Украины Виктора Муженко и других.