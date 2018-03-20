Центр примирения: большинство мирных жителей уже покинуло Восточную Гуту

ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/, 20 марта. /ТАСС/. Большая часть населения контролируемой боевиками Восточной Гутой покинула этот район, воспользовавшись гуманитарными коридорами. Об этом во вторник сообщил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

"При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон продолжается выход мирных жителей через пункты пропуска гуманитарного коридора из района Восточной Гуты. Поток беженцев, выходящих из Восточной Гуты, пошел на спад. Большинство мирных жителей покинули подконтрольные боевикам территории. В настоящее время осуществляется выход отдельных групп граждан", - сказал он.

По словам генерала, сейчас Центр сосредоточил свои усилия на организации медицинской помощи, доставке горячего питания, а также распределении спальных комплектов и других предметов первой необходимости среди беженцев в пунктах временного размещения. "Специалистами Центра на пунктах пропусках и в лагерях беженцев организована раздача горячего питания и продуктовых наборов. Сегодня организовано питание 6 тыс. мирных жителей Восточной Гуты. Выдача горячего питания и продуктовых наборов продолжается", - сообщил Золотухин.

Также самолетом военно-транспортной авиации Минобороны доставлена дополнительно 15 т гуманитарной помощи, в том числе спальные комплекты - матрасы, одеяла, подушки, а также все самое необходимое для беженцев. Российскими военными организована их доставка в лагерь для беженцев из Восточной Гуты

После принятия 24 февраля Советом Безопасности резолюции 2401 с призывом к прекращению боевых действий в Сирии по инициативе России в Восточной Гуте с 27 февраля была введена ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза. В первые дни паузы были сорваны боевиками, обстреливавшими коридор из этого района и насильственно удерживавшими местных жителей, однако позднее ситуация в Восточной Гуте стабилизировалась. 13 марта Минобороны РФ сообщило о прекращении боевых действий в городе Дума. Это позволило обеспечить массовый выход мирных жителей на территории, подконтрольные правительственным войскам.

Как сообщили в понедельник в Минобороны, всего с начала операции в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон выведено 79 тыс. 702 человека, большинство из которых - дети. Их жизнь находится в безопасности.