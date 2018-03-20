В канцелярии Мэй не подтвердили подготовку заявления по РФ после заседания Совбеза

ЛОНДОН, 20 марта. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Офис премьер-министра Великобритании Терезы Мэй не располагает информацией о том, готовит ли она заявление по отношениям с Россией по итогам заседания британского Совета национальной безопасности, намеченного на сегодня. Об этом ТАСС сообщили в канцелярии премьера на Даунинг-стрит, 10.

"Мы можем подтвердить, что заседание совета состоится во второй половине дня, и это все, что мы можем сказать. Пока у нас нет подтверждения, что по его итогам ожидается какое-либо заявление", - сказал представитель канцелярии.

В минувшую субботу МИД Великобритании информировал о том, что на нынешней неделе Совбез королевства рассмотрит дальнейшие шаги, которые Лондон может предпринять в ответ на высылку 23 британских дипломатов из Москвы, которая, в свою очередь, явилась зеркальным ответом РФ на решение Мэй выслать из Великобритании такое же количество российских дипломатических сотрудников. В Foreign Office заверили, что объявленные в субботу МИД РФ ответные меры на антироссийский пакет британского премьера не изменят позиции Лондона, который продолжает считать Москву причастной к отравлению в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии. Как указали в МИД РФ, "российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер", если Лондон пойдет на новые недружественные действия.

По данным телеканала Sky News, речь на заседании Совбеза может зайти о сосредоточении усилий на выстраивании более широкого международного консенсуса по поддержке действий Лондона по отношению к России.

Британский Совет национальной безопасности по традиции собирается раз в неделю. Как правило, в нем принимают участие ключевые министры британского правительства, а при необходимости - представители военного командования и спецслужб королевства.