Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В канцелярии Мэй не подтвердили подготовку заявления по РФ после заседания Совбеза

Международная панорама
20 марта, 15:46 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков

Ранее СМИ сообщали, что на заседании британского Совета национальной безопасности речь может пойти об усилении международной поддержки действий Лондона по отношению к Москве

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 20 марта. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Офис премьер-министра Великобритании Терезы Мэй не располагает информацией о том, готовит ли она заявление по отношениям с Россией по итогам заседания британского Совета национальной безопасности, намеченного на сегодня. Об этом ТАСС сообщили в канцелярии премьера на Даунинг-стрит, 10.

"Мы можем подтвердить, что заседание совета состоится во второй половине дня, и это все, что мы можем сказать. Пока у нас нет подтверждения, что по его итогам ожидается какое-либо заявление", - сказал представитель канцелярии.

В минувшую субботу МИД Великобритании информировал о том, что на нынешней неделе Совбез королевства рассмотрит дальнейшие шаги, которые Лондон может предпринять в ответ на высылку 23 британских дипломатов из Москвы, которая, в свою очередь, явилась зеркальным ответом РФ на решение Мэй выслать из Великобритании такое же количество российских дипломатических сотрудников. В Foreign Office заверили, что объявленные в субботу МИД РФ ответные меры на антироссийский пакет британского премьера не изменят позиции Лондона, который продолжает считать Москву причастной к отравлению в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии. Как указали в МИД РФ, "российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер", если Лондон пойдет на новые недружественные действия.

По данным телеканала Sky News, речь на заседании Совбеза может зайти о сосредоточении усилий на выстраивании более широкого международного консенсуса по поддержке действий Лондона по отношению к России.

Британский Совет национальной безопасности по традиции собирается раз в неделю. Как правило, в нем принимают участие ключевые министры британского правительства, а при необходимости - представители военного командования и спецслужб королевства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мэй, Тереза Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский посол вызван в МИД Чехии в связи с делом Скрипаля
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
Биография Николя Саркози
4
Все школы Петербурга досрочно уходят на каникулы
5
Дуров: Telegram будет охранять приватность пользователей, несмотря на угрозы блокировки
6
Один человек погиб и четверо пострадали при взрыве газа в жилом доме в Мурманске
7
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов