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Руководство Пакистана поздравило Путина с победой на выборах главы государства

Международная панорама
20 марта, 16:13 UTC+3 ИСЛАМАБАД ИСЛАМАБАД 20, марта. /ТАСС

В МИД Пакистана отметили, что страны "поддерживают тесные дружеские отношения"

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ИСЛАМАБАД, 20 марта. /ТАСС/. Президент и премьер-министр Пакистана поздравили Владимира Путина с переизбранием на новый шестилетний срок на посту главы российского государства. Об этом сообщил во вторник МИД Пакистана.

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"Президент Пакистана Мамнун Хуссейн и премьер-министр страны Шахид Хаккан Аббаси передают свои самые искренние поздравления президенту Владимиру Путину в связи с его переизбранием на президентских выборах 18 марта 2018 года, - говорится в заявлении МИД ИРП. - Пакистан и Россия поддерживают тесные дружеские отношения, которые характеризуются взаимным доверием и сближением по ряду важных международных и региональных вопросов. Пакистан надеется на дальнейшее тесное сотрудничество с руководством Российской Федерации во всех областях, представляющих взаимный интерес".

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