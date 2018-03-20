Руководство Пакистана поздравило Путина с победой на выборах главы государства

ИСЛАМАБАД, 20 марта. /ТАСС/. Президент и премьер-министр Пакистана поздравили Владимира Путина с переизбранием на новый шестилетний срок на посту главы российского государства. Об этом сообщил во вторник МИД Пакистана.

"Президент Пакистана Мамнун Хуссейн и премьер-министр страны Шахид Хаккан Аббаси передают свои самые искренние поздравления президенту Владимиру Путину в связи с его переизбранием на президентских выборах 18 марта 2018 года, - говорится в заявлении МИД ИРП. - Пакистан и Россия поддерживают тесные дружеские отношения, которые характеризуются взаимным доверием и сближением по ряду важных международных и региональных вопросов. Пакистан надеется на дальнейшее тесное сотрудничество с руководством Российской Федерации во всех областях, представляющих взаимный интерес".