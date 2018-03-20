Савченко заявила о неоднократных угрозах ее жизни, исходивших из администрации Порошенко

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что неоднократно получила информацию о планах администрации украинского президента Петра Порошенко о ее ликвидации. Об этом она сообщила во вторник на брифинге в Киеве.

"Первый раз я получила предупреждение о том, то есть приказ Банковой (администрация президента Украины - прим. ТАСС) на мою физическую ликвидацию от Таранова (Андрей Таранов - бывший заместитель главы администрации президента), после чего было сообщение о его гибели. Второй раз я получила предупреждение от внешней разведки, что есть приказ на мое уничтожение со стороны Банковой, в третий меня предупредили и назвали даже подразделение, которое будет ликвидировать", - рассказала она. Савченко также выразила опасение, что "в четвертый раз могут не предупредить".

15 марта Генеральная прокуратура внесла в Раду представление на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности и разрешение привлечь ее к уголовной ответственности. Тогда Луценко заявил о наличии "неопровержимых доказательств" того, что Савченко планировала, вербовала и давала указания о том, как провести террористический акт в зале Верховной рады.

Бывшая украинская военнослужащая Надежда Савченко, которая принимала активное участие в силовой операции в Донбассе, в июне 2014 года была задержана на территории РФ и позже осуждена на 22 года по делу об убийстве в Донбассе журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, а также незаконном пересечении границы. В мае 2016 года президент РФ Владимир Путин по просьбе родственников погибших журналистов подписал указ о помиловании Савченко, после чего она вернулась в Киев. Президент Петр Порошенко присвоил ей звание Героя Украины.