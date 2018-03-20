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Российский посол вызван в МИД Чехии в связи с делом Скрипаля

Международная панорама
20 марта, 17:20 дата обновления: 20 марта, 17:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала Чехию в числе стран, которые могут быть "наиболее вероятным источником происхождения" нервно-паралитического вещества "Новичок"

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ТАСС, 20 марта. Российского посла вызвали в МИД Чехии в связи с заявлением российской стороны о возможном чешском происхождении нервно-паралитического вещества "Новичок", которое, по версии британской стороны, было использовано в инциденте в Солсбери. Об этом сообщается во вторник в Twitter внешнеполитического ведомства Чехии.

"Завтра [в среду] утром посол РФ в Чехии Александр Змеевский вызван в МИД, чтобы разъяснить неверные заявления российской стороны, утверждающей, что вещество "Новичок", использованное при нападении в британском Солсбери, могло быть из Чехии", - говорится в сообщении.

17 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24" заявила, что "наиболее вероятным источником происхождения" "Новичка" "являются те страны, которые с конца 90-х годов проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок". "Это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, по поводу США надо ставить вопрос", - сказала она.

Министры обороны и иностранных дел Чехии Карла Шлехтова и Мартин Стропницкий позже заявили, что, по их мнению, заявление о чешском происхождении нервно-паралитического вещества "Новичок" ничем не подкреплено.

 

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