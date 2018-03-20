Савченко обвинила власти Киева в "кровавой торговле" на войне в Донбассе

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Надежда Савченко обвинила власти Киева в коррупционных схемах торговли в зоне силовой операции в Донбассе. Об этом она заявила во вторник на брифинге в Киеве.

"С помощью своих контактов мне стала понятна вся природа кровавой торговли на войне, которую проводят высшие эшелоны власти Украины",- сказала она. Савченко отметила, что у нее есть информация "о коррупционных схемах, которые "крышуются" Службой безопасности Украины, начиная от поставок сигарет и заканчивая схемами откатов при перевозке гуманитарного груза украинским пленным".

Савченко также обвинила президента Украины и спецслужбы в том, что они не предотвращают реальные теракты, а придумывают "фейковые" с целью удержания власти. "Когда есть реальные теракты, они никогда их не расследуют, так как не хотят выйти на самих себя", - отметила она. По ее словам, речь идет, к примеру, о неоднократных взрывах на украинских складах оружия, которые совершались, по ее словам, для сокрытия информации о недостаче оружия.

Все обвинения в свой адрес по совершению терактов в правительственном квартале она назвала "абсурдно смешными". "Я в Раде два года, - сказала она. - Если бы я что-то планировала, я бы это уже сделала. Я планировала показать власти то, что может произойти, чтобы в это поверили, чтобы власть поняла, что они тоже смертные".

"Это - не теракт, это политическая провокация, чтобы власть выглядела смешной, - продолжала она. - Как они могут быть так далеки от народа. Все украинцы мечтают подорвать Раду, Банковскую и кабмин. Все, что вы предъявляете мне - подготовку госпереворота и т. д. - вы предъявляете это каждому украинцу, потому что любой украинец недоволен ситуацией в стране".

15 марта Генеральная прокуратура внесла в Раду представление на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности и разрешение привлечь ее к уголовной ответственности. Тогда Луценко заявил о наличии неопровержимых доказательств, которые подтверждают, что Савченко планировала, вербовала и давала указания о том, как провести террористический акт в зале Верховной рады.

По словам Савченко, когда она шутила с коллегами по парламенту на тему, а не бросить ли в зал гранату, те советовали, что "лучше пустить газ в систему вентиляции". "Никогда в жизни не допускала даже в мыслях и не допущу, что Верховную раду можно взорвать так, чтобы погибли невиновные вместе с виновными. Так может действовать только власть, пришедшая на крови "майдана", - сказала она.

"Все, что происходит в Раде - это какой-то абсурд, - продолжила Савченко. - Депутаты без образования голосуют за деньги. Законы, которые мы принимаем, сами себе противоречат. Постоянное переголосование. Вам разве не смешно? Вам не кажется, что политику на Украине превратили в цирк?"

Генпрокуратура против Савченко 15 марта Генеральная прокуратура внесла в Раду представление на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности и разрешение привлечь ее к уголовной ответственности. Тогда Луценко заявил о наличии неопровержимых доказательств того, что Савченко "планировала, вербовала и давала указания о том, как провести террористический акт в зале Верховной рады". Бывшая украинская военнослужащая Надежда Савченко, которая принимала активное участие в силовой операции в Донбассе, в июне 2014 года была задержана на территории РФ и позже осуждена на 22 года по делу об убийстве в Донбассе журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, а также незаконном пересечении границы. В мае 2016 года президент РФ Владимир Путин по просьбе родственников погибших журналистов подписал указ о помиловании Савченко, после чего она вернулась в Киев. Президент Петр Порошенко присвоил ей звание Героя Украины.