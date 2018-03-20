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В ОЗХО поступило почти 370 утверждений о химических атаках в Сирии

Международная панорама
20 марта, 17:42 UTC+3 ООН ООН 20, марта. /ТАСС

Свыше 70 из этих сообщений изучены

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ООН, 20 марта. /ТАСС/. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила почти 370 утверждений о применении отравляющих веществ в ходе конфликта в Сирии, из них более 70 были изучены. Об этом заявил во вторник журналистам генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю перед закрытой встречей с членами Совета Безопасности ООН.

"Всего [было изучены] более 70 [сообщений], но поступило почти 370 утверждений об инцидентах [с химическим оружием]. Очевидно, ОЗХО не способна изучить их все, и очень многое зависит от того, заслуживают ли они доверия, а также от доступной информации", - сказал он.

По его словам, ОЗХО располагает данными о предполагаемых химических атаках в районе Восточная Гута под Дамаском. Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что боевики готовят там инсценировку химической атаки, чтобы обвинить в ее совершении Дамаск и спровоцировать военную акцию западных стран против сирийских властей.

Как сообщил Ахмет Узюмджю, на данный момент организация получила несколько сообщений об инцидентах с химическим оружием в Восточной Гуте. "Наши эксперты изучают их, но, конечно, с учетом того, что это [закрытый] анклав, очень сложно получить доступ к информации", - сказал он.

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