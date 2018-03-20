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Ким Чен Ын поздравил Путина с победой на выборах

Международная панорама
20 марта, 17:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Глава КНДР также выразил уверенность, что двусторонняя дружба и сотрудничество Москвы и Пхеньяна будут развиваться

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ТАСС, 20 марта. Глава КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с переизбранием на новый срок на посту главы российского государства. Об этом во вторник сообщило агентство ЦТАК.

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"Ким Чен Ын передал сердечные поздравления президенту России Владимиру Путину в связи с его уверенной победой на прошедших выборах", - говорится в сообщении.

"Ваше переизбрание на пост президента является выражением значительной поддержки и доверия народа к вам", - приводит ЦТАК слова главы государства.

По информации агентства, Ким Чен Ын также выразил уверенность, что двусторонняя дружба и сотрудничество КНДР и РФ будут и впредь развиваться и углубляться в соответствии с чаяниями народов двух стран.

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