Ким Чен Ын поздравил Путина с победой на выборах

ТАСС, 20 марта. Глава КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с переизбранием на новый срок на посту главы российского государства. Об этом во вторник сообщило агентство ЦТАК.

"Ким Чен Ын передал сердечные поздравления президенту России Владимиру Путину в связи с его уверенной победой на прошедших выборах", - говорится в сообщении.

"Ваше переизбрание на пост президента является выражением значительной поддержки и доверия народа к вам", - приводит ЦТАК слова главы государства.

По информации агентства, Ким Чен Ын также выразил уверенность, что двусторонняя дружба и сотрудничество КНДР и РФ будут и впредь развиваться и углубляться в соответствии с чаяниями народов двух стран.