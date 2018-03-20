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Рада запретила депутатам проносить оружие в парламент после инцидента с Савченко

Международная панорама
20 марта, 18:18 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, марта. /ТАСС

Ранее депутат сама подтвердила, что проносила в здание Верховной рады оружие

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КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Верховная рада запретила депутатам проносить огнестрельное оружие в здание парламента. За это решение проголосовали во вторник 263 депутата при минимально требуемых 226. 

Парламентарии внесли изменения в закон о государственной охране органов государственной власти и должностных лиц. Между тем, по инициативе профильного комитета была изъята правка, которая предполагала также введение запрета проносить сильнодействующие и отравляющие вещества.

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Проект был разработан и внесен в парламент в срочном порядке после инцидента с депутатом Надеждой Савченко. По информации депутатов, она пришла в сессионный зал 15 марта с боевым пистолетом, а также несколькими боевыми гранатами.

Сама Савченко подтвердила в тот же день, что при ней действительно было наградное оружие, которое ранее ей вручил спикер Рады Андрей Парубий.

Вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроид заявляла, что около 70 депутатов имеют огнестрельное оружие, отметив, что не знает, ходят ли они с ним в парламенте.

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