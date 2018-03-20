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Источник: Туск вряд ли поздравит Путина с победой на выборах

Международная панорама
20 марта, 18:31 UTC+3 БРЮССЕЛЬ 20, марта. /ТАСС

Ранее президента России поздравил глава ЕК Жан-Клод Юнкер

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БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Глава Евросовета Дональд Туск пока не поздравлял Владимира Путина с победой на президентских выборах в России и вряд ли поздравит. Об этом заявил во вторник журналистам представитель ЕС в преддверии саммита сообщества 22-23 марта в Брюсселе.

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"Туск не посылал пока поздравительного письма, и я не удивлюсь, если он и не пошлет его", - сказал он.

Ранее во вторник глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер поздравил Владимира Путина с победой на выборах 18 марта. "Я всегда выступал за то, что позитивные отношения между Евросоюзом и Россией критически важны для безопасности нашего континента", - процитировал представитель ЕК Маргаритис Схинас письмо Юнкера в адрес Путина. По его словам, глава ЕК пожелал президенту Путину всяческих успехов на его посту.

В воскресенье в РФ состоялись выборы президента. По предварительным данным ЦИК РФ, действующий глава государства Владимир Путин набирает свыше 76,6% голосов, побеждая в первом туре.

Как сообщил во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин "продолжает по телефону принимать поздравления от своих зарубежных коллег". Согласно сообщениям из Кремля, президент уже получил поздравления от лидеров ряда стран, в том числе Германии, Франции, Испании, Италии, Японии, и др.

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