Источник: саммит ЕС 23 марта одобрит стратегию отношений с Великобританией после Brexit

БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Лидеры 27 стран Евросоюза на саммите 23 марта одобрят стратегию сообщества по будущим отношениям с Великобританией после Brexit. Об этом заявил журналистам представитель ЕС в преддверии встречи глав государств и правительств в Брюсселе.

"В пятницу 27 стран-членов обсудят переговоры по Brexit и одобрят стратегию по будущим отношениям с Великобританией", - сказал он, подчеркнув, что, "как ожидается, стратегия будет принята единогласно всеми государствами ЕС".

Кроме того, по словам дипломата, главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье проинформирует лидеров 27 стран по прогрессу на переговорах с Великобританией.

Согласно Лиссабонскому соглашению, Великобритания должна формально покинуть ЕС ровно через два года после письменного уведомления Европейского совета о выходе. После этого наступит переходный период, который продлится 21 месяц - до 31 декабря 2020 года. Продолжительность и условия переходного периода пока не зафиксированы ни в каких документах и являются предметом торга Брюсселя и Лондона.

Изначально предполагалось, что саммит глав государств и правительств ЕС 22-23 марта утвердит текст соглашения об организованном выходе Великобритании из ЕС. Теперь саммит сможет лишь одобрить промежуточную версию этого документа.