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Источник: саммит ЕС 23 марта одобрит стратегию отношений с Великобританией после Brexit

Международная панорама
20 марта, 18:29 UTC+3 БРЮССЕЛЬ 20, марта. /ТАСС

Главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье также проинформирует лидеров 27 стран по прогрессу на переговорах с Лондоном

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БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Лидеры 27 стран Евросоюза на саммите 23 марта одобрят стратегию сообщества по будущим отношениям с Великобританией после Brexit. Об этом заявил журналистам представитель ЕС в преддверии встречи глав государств и правительств в Брюсселе.

"В пятницу 27 стран-членов обсудят переговоры по Brexit и одобрят стратегию по будущим отношениям с Великобританией", - сказал он, подчеркнув, что, "как ожидается, стратегия будет принята единогласно всеми государствами ЕС".

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Кроме того, по словам дипломата, главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье проинформирует лидеров 27 стран по прогрессу на переговорах с Великобританией.

Согласно Лиссабонскому соглашению, Великобритания должна формально покинуть ЕС ровно через два года после письменного уведомления Европейского совета о выходе. После этого наступит переходный период, который продлится 21 месяц - до 31 декабря 2020 года. Продолжительность и условия переходного периода пока не зафиксированы ни в каких документах и являются предметом торга Брюсселя и Лондона.

Изначально предполагалось, что саммит глав государств и правительств ЕС 22-23 марта утвердит текст соглашения об организованном выходе Великобритании из ЕС. Теперь саммит сможет лишь одобрить промежуточную версию этого документа.

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