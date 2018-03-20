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Генпрокуратура Украины выслала Януковичу повестку на допрос по делу о "майдане"

Международная панорама
20 марта, 18:30 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, марта. /ТАСС

Генпрокуратура направила повестки экс-президенту по трем адресам: в дом в Оболонском районе Киева, в Межигорье, а также в Ростов-на-Дону Российской Федерации

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КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) вызвала на допрос экс-президента Виктора Януковича в качестве подозреваемого по делу о "майдане" на 26 марта. Об этом говорится в обнародованных повестках на официальном сайте ГПУ.

Януковича вызывают на 10:00 26 марта к старшему следователю по особо важным делам Департамента специальных расследований как подозреваемого для участия в проведении следственных и процессуальных действий, связанных с предоставлением разрешения на осуществление специального досудебного расследования по делу о "майдане". Отмечается, что Генпрокуратура направила повестки Януковичу по трем адресам: в дом в Оболонском районе Киева, в Межигорье, а также в Ростов-на-Дону Российской Федерации.

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Ранее, 7 февраля 2018 года, Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в отношении экс-президента Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого. Защита экс-президента заявила, что оспорит это решение в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Дело о "майдане" - открытое Генпрокуратурой Украины уголовное дело по обвинению экс-президента Виктора Януковича и его окружения в расстрелах в феврале 2014 года на "майдане". Всего жертвами тех событий в Киеве 18-20 февраля стали более 100 человек, также сотни получили ранения. Среди погибших от огнестрельных ранений были и протестующие, и бойцы спецподразделения "Беркут".

Сам бывший президент и его адвокаты заявили, что это дело является политическим заказом с целью скрыть истинных виновников преступления. По словам адвоката Виталия Сердюка, защита располагает целым рядом материалов, которые доказывают причастность действующего руководства Украины к организации расстрелов на "майдане", умышленному кровопролитию с целью захвата власти в стране. В причастности к руководству снайперами обвинила на прошлой неделе представителей нынешней власти и депутат Рады Надежда Савченко, заявившая, что лично была свидетелем этого.

Против Януковича на Украине заведено также дело по обвинению в госизмене. Ранее сторона обвинения заявляла, что намерена требовать для него пожизненное заключение.

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