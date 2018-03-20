Власти ФРГ выбрали город Ульм в качестве места для нового командного центра НАТО

ТАСС, 20 марта. Новый центр планирования, логистики и командования НАТО будет построен в городе Ульм на юге Германия (федеральная земля Баден-Вюртемберг). Об этом, как сообщило во вторник агентство Reuters, заявило местным законодателям министерство обороны Германии.

По данным агентства, план по созданию новой командной структуры НАТО по тыловому обеспечению и логистике (Joint Support and Enabling Command, JSEC) будет закончен к середине апреля, формальное решение по нему будет принято, как ожидается, на встрече министров обороны альянса в июне.

"Будучи структурной страной для JSEC, мы можем внести значительный вклад в распределение нагрузки в альянсе", - цитирует агентство письмо государственного секретаря министерства обороны ФРГ Петера Таубера депутатам.

В феврале агентство DPA сообщало, что министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен выдвинула инициативу о строительстве в Германии нового центра планирования, логистики и командования НАТО, которую поддержали другие участники альянса. При этом агентство отмечало, что в качестве места возведения нового центра рассматривается регион Кельна и Бонна (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Агентство уточняло, что центр, в котором предстоит нести службу нескольким сотням человек, не будет интегрирован в командную структуру НАТО и может быть использован в том числе для внутригерманских учений.