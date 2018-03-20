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Посол Великобритании примет решение об участии во встрече в МИД РФ в среду

Международная панорама
20 марта, 19:28 дата обновления: 20 марта, 19:46 UTC+3

Речь идет о встрече с руководством и экспертами Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского внешнеполитического ведомства

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу в среду решит, примет ли он участие во встрече с руководством и экспертами Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ 21 марта. Об этом ТАСС сообщили в посольстве Великобритании в РФ.

"Примем решение завтра", - сказал представитель посольства, отвечая на вопрос, намерен ли Бристоу посетить встречу в МИД РФ.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что 21 марта послы всех зарубежных государств в Москве приглашены в МИД для встречи с руководством и экспертами Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями, где им будет изложена позиция Москвы по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

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Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Страны
Россия Великобритания
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