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Глава ОЗХО: анализ вещества, которым был отравлен Скрипаль, займет две-три недели

Международная панорама
20 марта, 20:35 дата обновления: 20 марта, 20:49 UTC+3

Ранее организация направила своих специалистов в Великобританию

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ООН, 20 марта. /ТАСС/. Анализ вещества, которым был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, займет две-три недели. Об этом заявил во вторник журналистам генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю.

"По запросу британского правительства ОЗХО направила экспертов в Соединенное Королевство, они соберут пробы, которые будут направлены в наши лаборатории", - сказал он. По словам Узюмджю, анализ образцов "может занять от двух до трех недель". "Мы поделимся результатами с британским правительством", - сообщил глава ОЗХО.

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Он ушел от ответа на вопрос о том, удастся ли экспертам подтвердить, что для отравления Скрипаля было использовано нервно-паралитическое вещество "Новичок", как утверждают британские власти. "Я не могу предвосхищать результаты технической работы", - отметил Узюмджю.

По его словам, как только образцы будут доставлены в Нидерланды, где располагается штаб-квартира ОЗХО, они будут разделены: одну часть будут проверять эксперты в Гааге, а другая будет направлена в другие аккредитованные организацией лаборатории. "Это может занять некоторое время.

В конце концов аккредитованным лабораториям понадобится от двух до трех недель, чтобы завершить анализ", - пояснил Ахмет Узюмджю.

Он подчеркнул, что до сих пор лаборатории ОЗХО "демонстрировали очень высокие возможности". "В случае с Сирией они провели около тысячи проверок", - сообщил гендиректор организации.

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