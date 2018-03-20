Британия в числе мер против РФ ужесточила контроль за частными авиарейсами

ЛОНДОН, 20 марта. /ТАСС/. Правительство Великобритании ужесточило контроль за частными авиарейсами в ходе реализации антироссийских мер, объявленных премьер-министром Терезой Мэй на прошлой неделе. Об этом заявил по итогам заседания Совета национальной безопасности представитель главы правительства Соединенного Королевства, чьи слова приводит агентство Reuters.

Согласно информации сотрудника премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10, власти страны уже установили более жесткую систему контроля за передвижением через британскую границу лиц, которые, как считают в Лондоне, представляют угрозу для национальной безопасности страны. "Уже предприняты шаги на границе Великобритании, чтобы активизировать наши усилия по наблюдению и отслеживанию намерений тех направляющихся в Великобританию лиц, которые могут быть причастны к действиям, которые угрожают безопасности Соединенного Королевства и наших союзников", - сообщил сотрудник премьерской канцелярии.

По его словам, эти шаги, в том числе, включают жесткую проверку частных авиарейсов, совершающих полеты в Великобританию. Отмечается, что Мэй обсуждает и другие меры против РФ, которые британская сторона готова будет принять в любой момент после инцидента в Солсбери, где 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Кроме того, британский премьер намерена продолжить обсуждение данного происшествия на этой неделе с лидерами других стран ЕС. Представитель премьера также сказал, что прибывшие в Великобританию для проведения собственного расследования инцидента в Солсбери эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) продолжают сбор образцов нервно-паралитического вещества.

На минувшей неделе британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению Скрипалей, но каких-либо доказательств не представили. Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. Во вторник высланные российские дипломаты вылетели из Великобритании на родину.

Россия обвинения Великобритании категорически отвергает. 17 марта в ответ на британские меры в отношении России МИД РФ сообщил, что Москва объявила персонами нон грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ. При этом российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер, "если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России".