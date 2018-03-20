Администрация Трампа не намерена прекращать диалог с Россией

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Администрация президента Дональда Трампа не станет прислушиваться к мнению тех американских законодателей, которые требуют прекратить вести диалог с Россией. Это отметила на регулярном брифинге для журналистов во вторник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Мы не согласны с тем, что нам не следует говорить с Россией. Есть ряд важных тем, которые нам нужно обсуждать. И именно поэтому президент Трамп намерен продолжать вести диалог [с Россией]", - указала она в ответ на просьбу прокомментировать заявление сенатора Джона Маккейна, подвергшего критике Трампа за то, что он поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента.

Сандерс отметила, что конкретные планы организации нового раунда переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пока отсутствуют.

"Конкретные планы на данном этапе не строятся. Но мы хотим продолжать поддерживать диалог с Россией, продолжать говорить об определенных общих интересах, которые у нас есть, будь то Северная Корея, Иран и особенно, как сегодня заметил президент [Трамп], ослабление напряженности, когда дело касается гонки вооружений. Это явно важно для обоих лидеров", - подчеркнула официальный представитель главы администрации США.

Ее попросили уточнить, готов ли Трамп лететь в Россию или речь идет об организации визита Путина в США, поскольку предварительные графики зарубежных поездок двух президентов наводят на мысль о том, что те могут пересечься на одном из международных форумов только в ноябре.

Между тем Трамп ранее не исключил своей встречи с Путиным в не столь отдаленном будущем. А Кремль по итогам беседы Путина и Трампа отметил, что "особое внимание" было "уделено проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне".

Сандерс однако не стала давать никаких других комментариев по поводу потенциального нового раунда российско-американских переговоров на уровне глав государств.

"В то же самое время мы намерены продолжать действовать жестко в отношении них [России]", - добавила пресс-секретарь. По ее словам, такая политика в том числе подразумевает введение "санкций, укрепление собственных вооруженных сил и экспортирование энергоносителей", что, с ее точки зрения, для России является нежелательным.

Дело Скрипаля

Сандерс также ответила, обсуждали ли президенты дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Я не думаю, что это обсуждалось во время телефонного разговора сегодня", - сказала она. Сандерс заметила, что беседа двух лидеров была посвящена "сферам общих интересов".

Выборы в России

Соединенные Штаты в курсе того, что действующий президент России Владимир Путин был переизбран на своем посту и не намерены диктовать другим государствам, как проводить выборы, подчеркнула Сандерс.

"Что касается выборов: мы сконцентрированы на своих выборах, мы не намерены диктовать другим странам, как действовать. Что мы знаем, так это то, что Путина избрали в его стране - и мы не можем диктовать им, как действовать. Мы можем сосредоточиться только на честности и свободе наших выборов", - сказала она, отвечая на вопрос, считает ли администрация, что выборы в России были честными и свободными.

Трамп также не затрагивал проблематику состояния демократии в России. "Послушайте, мы продолжаем говорить о данных важных вопросах, но сегодняшний разговор попросту был не об этом", - подчеркнула официальный представитель американского лидера, когда репортеры несколько раз спросили у нее, готово ли нынешнее правительство США вести с российским диалог, посвященный вопросам демократии и прав человека.

"Российское вмешательство"

Трамп в разговоре с Путиным не затрагивал вопрос о так называемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года, отметила Сандерс.

"Я не думаю, что эта тема поднималась во время этого телефонного разговора, - сказала она. - Но это то, о чем мы говорим постоянно и мы продолжаем искать пути и способы, чтобы не дать этому повториться".

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в выборы 2016 года. На данный момент расследования на этот счет продолжают проводить ФБР, спецкомитеты по разведке обеих палат Конгресса, а также аппарат назначенного минюстом спецпрокурора Роберта Мюллера. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

Ранее пресс-служба Кремля проинформировала, что беседа двух президентов состоялась по инициативе американской стороны. Сообщалось, что лидеры обсудили развитие взаимодействия двух стран и актуальные международные вопросы. В Кремле отметили также, что "в целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях". Путин и Трамп условились "о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом изменений в руководстве Госдепартамента", а также уделили внимание "проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне", сообщили в Кремле.