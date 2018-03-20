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Госдеп назвал поздравление Путина с победой со стороны Трампа протокольным

Международная панорама
20 марта, 22:22 дата обновления: 20 марта, 22:34 UTC+3

Начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт отметила, что главы других государств также поздравили российского лидера

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ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Поздравление президентом США Дональдом Трампом российского лидера Владимира Путина с победой на прошедших выборах было частью протокола и обычным рабочим процессом. С таким утверждением во вторник на регулярном брифинге для журналистов выступила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Я бы сказала, что это называется протокол", - сказала она. "Мы видели это же со стороны [президента Франции Эмманюэля] Макрона, со стороны других мировых лидеров, которые сделали то же самое по отношению к Владимиру Путину", - добавила Науэрт.

"Это часть работы и просто реальность. Это не означает, что мы согласны с ними [с Россией] во всем. Это не значит, что мы ладим абсолютно по каждому вопросу. Мы ясно заявили об их ответственности за эти ужасные атаки, которые продолжаются в Восточной Гуте в Сирии, и мы заставляем их отвечать за это", - утверждала представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее Трамп сообщил, что поздравил Путина с победой на прошедших 18 марта президентских выборах. Пресс-служба Кремля проинформировала, что беседа состоялась по инициативе американской стороны. Сообщалось, что лидеры обсудили развитие взаимодействия двух стран и актуальные международные вопросы. В Кремле отметили, что "в целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях".

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