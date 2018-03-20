В ООН предложили заключить соглашение по защите личных данных в интернете

ООН, 20 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил за то, чтобы правительства, интернет-компании и организации гражданского общества достигли договоренностей по вопросу использования личных данных пользователей. Такую позицию озвучил во вторник официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, комментируя скандал вокруг сбора данных пользователей социальной сети Facebook для анализа политических предпочтений избирателей.

Как заявил представитель генсека, в руководстве ООН обеспокоены тем, как используются личные данные интернет- пользователей. "Я думаю, что этот случай, как и другие, которые мы видели, объясняют, почему генеральный секретарь многократно призывал всех игроков - правительства, технологические компании, гражданское общество - собраться и достичь каких-то базовых договоренностей", - сказал Дюжаррик.

По его словам, Гутерриш не ждет, что ООН сама займется защитой личных данных в интернете, но предлагает использовать организацию "в качестве платформы для того, чтобы собрать всех игроков для решения проблем, с которыми мы сталкиваемся". "Это один из тех случаев, в которых ООН может стать правильной платформой для того, чтобы собрать всех этих игроков", - отметил представитель генсека.

Сбор данных для вмешательства в выборы

Ранее газета The New York Times сообщила, что британской аналитической компании Cambridge Analytica удалось собрать личные данные в общей сложности более чем 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

Как заявили представители соцсети, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе Facebook передал британской компании массивный объем личных данных пользователей. В том же году соцсеть заблокировала приложение и потребовала от Когана и британской компании удалить данные, однако несколько дней назад в Facebook выяснили, что не вся информация была полностью удалена.

19 марта британский телеканал Channel 4 представил фильм-расследование, в котором глава Cambridge Analytica Александр Никс, снятый скрытой камерой, рассказывает о том, что эта компания вмешалась в более, чем 200 выборов по всему миру, прибегая к взяткам, провокациям и распространению порочащей кандидатов информации в интернете. В тот же день стало известно о том, что расследование этого скандала намерен провести Европарламент.

Американская Федеральная комиссия по торговле также начала изучение вопроса о том, открыла ли Facebook доступ для Cambridge Analytica к персональным данным пользователей социальной сети в нарушение своих собственных правил обращения с информацией, сообщили 20 марта информационное агентство Bloomberg и газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.