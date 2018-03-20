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США согласны с выводами ОБСЕ о выборах в России

Международная панорама
20 марта, 22:39 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, марта. /ТАСС

Победа Владимира Путина не стала сюрпризом для Вашингтона, отметила пресс-секретарь Госдепартамента Хезер Науэрт

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ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. США разделяют выводы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о прошедших в России президентских выборах. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Они выпустили предварительный отчет о выборах. <...> У нас есть все причины считать, что заключения верны", - отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства США, говоря о выводах Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, касающихся воскресного голосования в России.

Науэрт вслед за должностными лицами в аппарате Белого дома повторила, что победа Владимира Путина на выборах в России не стала сюрпризом для США. При этом американский дипломат подтвердила, что администрация США сохраняет критической настрой по отношению к состоянию демократии в России. "Мы давно говорим здесь о зажиме многих свобод, которыми должны пользоваться люди в России, но которыми они не могут пользоваться", - сказала в связи с этим представитель Госдепартамента.

Как ранее заявило БДИПЧ ОБСЕ, выборы президента России были организованы эффективно. Однако в России, согласно БДИПЧ ОБСЕ, имели место ограничения ряда свобод, что сократило возможности для политической конкуренции. "Выборы президента РФ 18 марта прошли в избыточно контролируемом юридическом и политическом окружении и сопровождались регулярным подавлением критики. В то же время ЦИК проводил выборы эффективно и открыто, организация технической стороны выборов заслуживает позитивной оценки", - убежден спецкоординатор ОБСЕ Михаэль Георг Линк.

С его точки зрения, "ограничения на фундаментальные свободы - собраний, выражения мнений - ограничили пространство для политического взаимодействия и привели к недостаточному уровню конкуренции".

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