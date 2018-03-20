США рассматривают дальнейшее ужесточение санкций в отношении Венесуэлы

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 марта. /ТАСС/. Власти США рассматривают возможность введения новых санкций в отношении Венесуэлы. Об этом заявил во вторник глава министерства финансов США Стивен Мнучин.

"Обычно мы не комментируем будущие санкции, но я могу заверить вас, что мы продолжим оценивать ситуацию и рассматривать дополнительные санкции", - сказал он на пресс-конференции, которая прошла после встречи министры финансов и главы Центробанков стран "Большой двадцатки" (G20).

В понедельник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп запретил физическим и юридическим лицам США производить любые транзакции в венесуэльской криптовалюте петро. Кроме того, американская администрация внесла имена ряда действующих и отставных должностных лиц Венесуэлы в санкционный список.