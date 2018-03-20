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Лукашенко заявил, что языковая политика должна быть взвешенной

Международная панорама
20 марта, 23:45 UTC+3 МИНСК МИНСК 20, марта. /ТАСС

Президент Белоруссии заметил, что в свое время националисты, ратуя за белорусский язык и независимость, настраивали русских, украинцев и других против себя, в то время как он сам делал это спокойно

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МИНСК, 20 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что государственная языковая политика должна быть взвешенной, без противопоставления национального языка русскому. Об этом он заявил во вторник, отвечая на вопросы творческой молодежи в Белорусском государственном молодежном театре.

"Нельзя подставляться, как это сделала Украина. Ну зачем было костылять русских, русский язык, зачем это надо было делать? Если вы хотите, чтобы все разговаривали на украинском языке (читай на белорусском языке), это надо делать аккуратно, не унижая русских и русский язык, потому что это унижение, нельзя этого допускать", - сказал президент.

По его словам, белорусский язык можно вводить с детского сада. "Пожалуйста, давайте на белорусской мове (языке) будем говорить, начиная с детского сада, но будем это делать спокойно", - добавил Лукашенко.

Президент заметил, что в свое время белорусские националисты, ратуя за белорусский язык и независимость, лишь настраивали русских, украинцев и других против себя, в то время как он сам делал это спокойно. "Я тоже сторонник суверенитета и независимости, это моя работа, я должен обеспечить суверенитет и безопасность", - указал он.

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