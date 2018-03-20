Боровшийся против вступления в НАТО лидер черногорской оппозиции отправлен в тюрьму

БЕЛГРАД, 20 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Один из лидеров оппозиционного движения Черногории "Демократический фронт" (ДФ) Милан Кнежевич отправлен в тюрьму. Об этом он заявил во вторник в комментарии корреспонденту ТАСС.

"Я принял решение отправиться в тюрьму и отказаться от сопротивления власти, чтобы не навредить оппозиции перед президентскими выборами. Мне бы хотелось, чтобы российская общественность знала о тех гонениях со стороны НАТО, которые мы терпим", - заявил Кнежевич.

В ближайшее время Кнежевичу предстоит отбывать четырехмесячный срок в тюрьме за якобы нападение на полицейского во время митинга.

Перед заключением в тюрьму Кнежевич обратился к народу Черногории с обращением. "Последние 20 лет своей жизни я посвятил бескомпромиссной борьбе против режима Мило Джукановича (бессменный лидер Черногории на протяжении 30 лет - прим. ТАСС). Результаты известны: я осужден на четыре месяца тюрьмы по одному делу, семь месяцев я нахожусь под следствием в качестве обвиняемого по второму процессу о так называемом госперевороте. По третьему делу меня обвиняют в организации преступного сообщества", - заявил оппозиционер.

"Правда в одном: большинство граждан Черногории против вступления в НАТО, большинство граждан Черногории против признания так называемого государства Косово, большинство граждан Черногории против введения санкций в отношении России, большинство граждан Черногории считают, что православные сербы и черногорцы в этой стране являются одним народом. У меня нет сомнений, что государственный террор в отношении "Демократического фронта" и меня является следствием наших политических выступлений, которые никак не укладываются в рамки страны - члена НАТО и страны-колонии, которой мы стали, вступив в этот военный союз. Из за этой правды я осужден", - заявил Кнежевич.

Преследование оппозиции в Черногории

"Демократический фронт" (ДФ) представляет собой коалицию десяти оппозиционных партий, наиболее авторитетными из которых являются "Новая сербская демократия" Мандича, "Движение за перемены" Небойши Медоевича и "Демократическая народная партия Черногории" Кнежевича. Коалиция традиционно выступает за сотрудничество с Сербией и Россией и категорически против прозападной политики современных черногорских властей. В ходе подготовки вступления Черногории в НАТО ДФ проводил массовые антинатовские акции, требуя проведения референдума по вопросу вступления страны в Североатлантический альянс.

Так как оппозиция имеет все шансы победить на предстоящих 15 апреля президентских выборах, черногорский режим во главе с Мило Джукановичем, который находится у власти последние 30 лет, преследует оппозиционных лидеров, возбуждая против них уголовные дела. В понедельник Джуканович вновь заявил о выдвижении своей кандидатуры на президентский пост. В случае избрания на президентских выборах 2018 года это станет его седьмым мандатом в руководстве страны.

В отношении лидеров черногорской оппозиции ведется судебное разбирательство, власти обвиняют их в организации госпереворота в Черногории 16 октября 2016 года. Ранее суд Черногории снял с них депутатскую неприкосновенность, а затем изъял заграничные паспорта "во избежание их бегства за рубеж". По делу о госперевороте в Черногории проходят 14 человек, в том числе двое граждан России. Всего были задержаны 20 человек, большинство из которых пошли на сделку со следствием, получив по несколько месяцев тюрьмы.