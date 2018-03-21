В Конгрессе США хотят обязать ряд зарубежных СМИ отчитываться о финансировании

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Двое членов Палаты представителей Конгресса США во вторник внесли на ее рассмотрение законопроект, который обязывает работающие в Соединенных Штатах иностранные СМИ фактически отчитываться об источниках финансировании и связях с правительством своих стран при наличии таковых. Об этом сообщается на сайте одного из авторов инициативы, демократа от штата Массачусетс Сета Моултона. Текст имеется в распоряжении корреспондента ТАСС.

Вторым разработчиком документа выступила республиканец от Нью-Йорка Элиза Стефаник, оба они входят в состав комитета палаты по делам вооруженных сил. Законопроектом предусмотрено, что "не позднее 90 дней с момента его вступления в силу и не реже каждых шести месяцев после этого базирующееся в Соединенных Штатах иностранное издание должно предоставить" Федеральной комиссии по связи (ФКС) доклад с указанием своего названия, а также "описанием взаимоотношений этого СМИ со своим зарубежным руководством", включая их юридический статус и финансирование, получаемое изданием из-за рубежа.

Коснется это тех СМИ, которые управляются исключительно "правительством другого государства или иностранной политической партией". Именно это и подразумевается под термином "руководство". Само это определение взято из закона о регистрации иностранных агентов. ФКС в свою очередь должна будет обобщить эти доклады и периодически передавать их в Конгресс. Более того, они должны публиковаться в открытом доступе.

Вводятся и дополнительные правила для телеканалов, производящих программы, предназначенные для распространения в США. Конгрессмены требуют от каналов наглядно демонстрировать в кадре информацию о том, кому именно за рубежом канал принадлежит, если речь идет об иностранном правительстве.

Борьба с "пропагандой"

Авторы не скрывают, что в первую очередь законопроект должен коснуться телеканала RT и, возможно, других работающих в США российских СМИ. В своем заявлении Моултон утверждает, что Россия вмешалась в американские выборы в 2016 году, сделав тоже самое во Франции и Германии в 2017 году. Кроме того, "и Россия, и Китай начали предпринимать значительно больше усилий с целью повлиять на общественное мнение, распространять пропаганду и добиваться своих политических целей" в США.

"Мы не можем позволить еще одному СМИ, такому, как RT, ослепить нас, распространяя пропаганду, подрывающую нашу демократию", - отмечает конгрессмен. "Этот законопроект имеет критически важное значение в рамках нашей работы по противодействию информационной войне со стороны государств-противников, включая Россию, - сказала со своей стороны Стефаник. - Мы должны обеспечить открытое и публичное раскрытие информации иностранными СМИ, чтобы американская общественность знала, откуда исходит информация".

В ноябре 2017 года RT по требованию министерства юстиции США зарегистрировался в качестве иностранного агента. Как отметила тогда главный редактор телеканала Маргарита Симоньян, это было вынужденное решение, в противном случае все его счета могли быть арестованы. В то же время руководство RT выражало категорическое несогласие с этим требованием.