Норвегия обеспокоена "агрессивным поведением" РФ в регионе

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Норвежские власти обеспокоены участившимися случаями "агрессивного поведения" России. С таким утверждением выступил министр обороны королевства Франк Бакке-Енсен во вторник на встрече с главой американского военного ведомства Джеймсом Мэттисом в Пентагоне.

"Норвежское правительство обеспокоено в связи с участившимися случаями проявления Россией агрессивного поведения в нашем регионе", - приводит слова министра Пентагон. Ведомство не уточнило, о каких именно случаях идет речь. Бакке-Енсен подчеркнул, что Норвегия "внимательно следит за наращиванием военного потенциала России".

Мэттис в свою очередь призвал главу норвежского оборонного ведомства "увеличивать расходы на оборону" страны и поблагодарил королевство за "приверженность международной безопасности".