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Пентагон: мир стал многополярным, но США надо стремиться к военному превосходству

Международная панорама
21 марта, 2:24 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, марта. /ТАСС

Глава СТРАТКОМ Джон Хайтен заверил, что Вашингтон сохраняет приверженность поддержанию стратегической стабильности с Пекином и Москвой

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Глава Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен

Глава Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен

© AP Photo/Nati Harnik

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Мир пережил за последние десятилетия трансформацию и стал многополярным, но США следует в любом случае стремиться к военному превосходству над другими странами. Об этом заявил во вторник глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Джон Хайтен.

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"Мы должны смотреть на (ядерное - прим. ТАСС) сдерживание сквозь новую линзу. Нас больше не определяет биполярный мир двух сверхдержав, который упрощал наш подход к сдерживанию. Вызов США бросает множество противников, расширяющих свои потенциалы. <...> Чтобы сохранять военное превосходство в этом многополярном мире, мы должны думать, маневрировать, заводить партнеров и внедрять инновации лучше, чем наши противники", - говорится в тексте вступительного слова американского военачальника, подготовленного к слушаниям с его участием в комитете по делам ВС Сената Конгресса США.

Хайтен заверил, что США "сохраняют приверженность [поддержанию] стратегической стабильности с Китаем и Россией".

Однако при этом он утверждал, что "Россия продолжает бросать вызовы, требующие неуклонной и решительной концентрации внимания". Шаги, которые Москва делает в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, призваны помочь ей достичь цели, заключающейся в том, чтобы Россию рассматривали как "глобальную военную и дипломатическую державу", считает командующий СТРАТКОМ. С его точки зрения, новые вооружения, о которых говорил в своем послании Федеральному собранию России президент Владимир Путин, направлены на то, чтобы "запугать США и ... союзников и принудить" тех действовать так, как хотелось бы Москве. Кроме того, Хайтен повторил в очередной раз обвинения американской стороны в адрес России в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Говоря о военном строительстве Китая, генерал заявил, что Пекин "агрессивно модернизирует ... мобильные ядерные силы" и модифицирует баллистические ракеты большой дальности, чтобы на них можно было устанавливать разделяющиеся головные части индивидуального наведения. Наряду с этим, КНР "быстро разрабатывает и испытывает" гиперзвуковые вооружения, сказал Хайтен.

Отстаивая на слушаниях намерение Пентагона приступить к созданию ядерной боеголовки малой мощности для баллистических ракет подводных лодок и новой ядерной крылатой ракеты морского базирования, Хайтен настаивал, что это необходимо в том числе из-за предполагаемого дисбаланса между США и Россией, касающегося средств доставки тактического атомного оружия. У России имеется сейчас "по меньшей мере 11 различных платформ доставки ядерных боезарядов малой мощности", а у США - только один, "и это самолет", сказал Хайтен.

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