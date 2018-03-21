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WP: помощники Трампа советовали ему не поздравлять Путина с победой на выборах

Международная панорама
21 марта, 2:58 дата обновления: 21 марта, 3:28 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, марта. /ТАСС

Президент США также не стал прислушиваться к рекомендациям помощников обсудить с российским лидером во время телефонного разговора дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Manuel Balce Ceneta

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Помощники президента США Дональда Трампа по национальной безопасности советовали ему не поздравлять российского лидера Владимира Путина с победой на прошедших выборах. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в Белом доме.

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По их сведениям, глава вашингтонской администрации в частности проигнорировал одну из записок, которую получает во время регулярных брифингов, где заглавными буквами было написано: "Не поздравлять". Трамп, объявив о своем решении, также не стал прислушиваться к рекомендациям помощников обсудить с российским лидером во время телефонного разговора дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании

Однако некоторые источники издания не могут с уверенностью утверждать, что Трамп прочитал составленные для него перед звонком записки. Помощники регулярно предоставляют главе государства эти документы, в которых указаны основные темы для обсуждения с лидерами других стран.

Как отмечает The Washington Post, Трамп начал с поздравлений телефонный разговор с Путиным.

США намерены продолжать диалог с Россией

Ряд законодателей, в том числе сенатор-республиканец Джон Маккейн, подвергли президента критики за этот звонок. Комментируя их высказывания, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила во вторник, что вашингтонская администрация не станет прислушиваться к мнению тех американских законодателей, которые требуют прекратить вести диалог с Россией. Она также отметила, что Соединенные Штаты хотят продолжать диалог с Россией, однако Вашингтон будет придерживаться жесткой линии по отношению к Москве.

В свою очередь начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт рассказала, что поздравление американского лидера было частью протокола и обычным рабочим процессом.

Ранее американский президент сам сообщил, что поздравил Путина с победой на прошедших 18 марта президентских выборах. Пресс-служба Кремля проинформировала, что беседа состоялась по инициативе американской стороны. Сообщалось, что лидеры обсудили развитие взаимодействия двух стран и актуальные международные вопросы. В Кремле отметили, что "в целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях".

В воскресенье в РФ состоялись выборы президента. По предварительным данным ЦИК РФ, действующий глава государства Владимир Путин набирает свыше 76,6% голосов, побеждая в первом туре.

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