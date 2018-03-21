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Трамп дал понять, что серьезно настроен на выход из ядерной сделки с Ираном

Международная панорама
21 марта, 3:10 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, марта. /ТАСС

Президент США уже не раз называл сделку "пагубной", утверждая, что она не предотвратила возможность создания Ираном ядерного оружия

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ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп дал понять во вторник, что серьезно настроен на выход из ядерной сделки с Ираном, заключенной в 2015 году.

"В следующем месяце подойдет очередной срок [подтверждения выполнения Ираном] условий ядерной сделки, и вы увидите, как я поступлю. Иран до сих пор отказывается должным образом относиться к этой части мира, да и вообще ко всему миру. В Иране происходит много плохого", - сказал глава администрации США, отвечая на вопрос одного из журналистов во время встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в Белом доме. Высказывания президента распространила его пресс-служба.

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Трамп имеет в виду Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) - договоренности, достигнутые с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, КНР, США, Франция) и Германией в июле 2015 года и направленные на урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. В ответ на отмену санкций, введенных ранее СБ ООН, США и Евросоюзом, Иран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Соглашение вступило в стадию реализации в январе 2016 года.

Трамп не раз уже называл эту сделку "пагубной", утверждая, что она не предотвратила возможность создания Ираном ядерного оружия, а лишь отсрочила тот день, когда Тегеран получит в свое распоряжение ядерное оружие. Согласно принятому в США в мае 2015 года Закону о рассмотрении ядерного соглашения с Ираном (Iran Nuclear Agreement Review Act, INARA), президент обязан каждые 90 дней направлять в Конгресс подтверждение, что Иран соблюдает взятые на себя обязательства по СВПД.

13 октября прошлого года Трамп отказался это сделать, но и выходить из сделки не стал, потребовав устранить содержащиеся, по его убеждению, в СВПД "недостатки". К их числу он относит сроки действия многих из ограничений на ядерную деятельность, установленных в документе. Они все должны истечь к 2031 году, а Трамп хотел бы сделать их бессрочными. Кроме того, он настаивает на ужесточении режима проверки иранских ядерных объектов и привязке к СВПД рестрикций на разработку Тегераном баллистических ракет.

12 января, когда подошло время очередной "сертификации", глава Белого дома вновь оставил в силе режим заморозки санкций против Ирана, но предупредил, что больше делать этого не будет. По словам Трампа, он дает европейским союзникам последний шанс договориться о пересмотре сделки с Тегераном.

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Персоны
Трамп, Дональд Сауд, Мухаммед бен Сальман, Аль
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