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Директор ФБР заявил, что Трамп не пытался влиять на него в связи с расследованием по РФ

Международная панорама
21 марта, 3:28 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, марта. /ТАСС

Кристофер Рей заверил, что много раз "давал понять, что непоколебимо придерживается выполнения работы строго по инструкции"

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Директор ФБР Кристофер Рей

Директор ФБР Кристофер Рей

© AP Photo/Andrew Harnik

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Директор ФБР Кристофер Рей полагает, что американский президент Дональд Трамп никогда не пытался оказать на него влияние в связи с расследованием относительно приписываемого России вмешательства в выборы. Об этом глава ведомства заявил в интервью телеканалу NBC, фрагмент которого вышел в эфире во вторник.

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На вопрос о том, ощущает ли он политическое давление со стороны Белого дома, Рей коротко ответил: "Нет". "Он [Трамп] никогда не просил меня сделать что-либо относительно расследования по России", - добавил директор бюро.

Как заверил Рей, сам он много раз "давал понять, что непоколебимо придерживается выполнения работы строго по инструкции, независимо, следуя правилам и нормам, свободно от партийного и политического влияния". При этом, Рей отказался уточнить, поступали ли ему просьбы со стороны Белого дома уволить кого-то из сотрудников бюро.

Трамп в прошлом не раз обвинял некоторых сотрудников ФБР в политической пристрастности и организации утечек информации. В числе тех, кого критиковал американский лидер, бывший руководитель бюро Джеймс Коми и его экс-заместитель Эндрю Маккейб. Оба они были уволены.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в выборы 2016 года. На данный момент расследования на этот счет продолжают проводить ФБР, спецкомитеты по разведке обеих палат Конгресса, а также аппарат назначенного Минюстом спецпрокурора Роберта Мюллера. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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Трамп, Дональд Рей, Кристофер
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