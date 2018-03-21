Оппозиция Малайзии потребовала от премьера объяснить связь с Cambridge Analytica

ТАСС, 21 марта. Оппозиция Малайзии потребовала от премьер-министра страны Наджиба Разака объяснить возможное сотрудничество с британской аналитической компании Cambridge Analytica во время прошлых парламентских выборов в 2013 году. Об этом пишет в среду газета The Straits Times.

В частности, представители партии "Берсату", лидером которой является экс-премьер Махатхир Мохамад, считают, что в данном случае произошедшее необходимо квалифицировать как "иностранное вмешательство в политическую жизнь Малайзии". Британская компания на своем сайте сообщила, что "с 2008 года оказывала поддержку правящему "Национальному фронту" особенно в штате Кедах", который считается одной из трех важнейших административных единиц, значительно влияющих на результаты общенациональных парламентских выборов. Представители оппозиции напоминают, что по итогам прошлого голосования коалиция во главе с Наджибом Разаком получила от этого штата 21 из 36 мест в парламенте.

Однако администрация главы правительства выступила с заявлением, что никогда не сотрудничала с Cambridge Analytica, предположив, что контакты могли иметь место по частной линии представителями коалиции.

Ранее газета The New York Times сообщила, что британской фирме удалось собрать личные данные в общей сложности более чем 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

В понедельник британский телеканал Channel 4 представил фильм-расследование, в котором глава Cambridge Analytica Александр Никс, снятый скрытой камерой, рассказывает о том, что эта компания вмешалась в более, чем 200 выборов по всему миру, прибегая к взяткам, провокациям и распространению порочащей кандидатов информации в интернете. В тот же день стало известно о том, что расследование этого скандала намерен провести Европарламент.