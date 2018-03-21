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МИД Японии: у Токио большое количество задач, требующих взаимодействия с РФ

Международная панорама
21 марта, 4:18 дата обновления: 21 марта, 4:44 UTC+3

Глава министерства Таро Коно отметил, что в число таких задач входит проблема КНДР

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ТОКИО, 21 марта. /ТАСС/. У Токио есть большое количество задач которые требуют взаимодействия с РФ, среди них проблема КНДР. Об этом заявил глава МИД Японии Таро Коно в среду перед началом встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"У нас есть большое количество задач, которые требуют взаимодействия с РФ, в том числе это проблема КНДР", - сказал он.

Также Япония рассчитывает на тесное взаимодействие с РФ с целью достижения конкретных результатов по итогам намеченного на конец мая визита японского премьер-министра Синдзо Абэ в Россию.

"Хотел бы тесно взаимодействовать, чтобы достичь конкретных результатов по итогам визита премьера Абэ в РФ"- сказал он.

Ранее стало известно, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ в мае этого года посетит Россию и примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Лавров прибыл в Токио во вторник. Как ожидается, основными темами его переговоров с Коно станут обсуждение проблем мирного договора, ситуация на Корейском полуострове.

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Персоны
Абэ, Синдзо Лавров, Сергей Викторович
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР Япония Россия
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