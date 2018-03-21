В США подали в суд на Facebook в связи со скандалом вокруг Cambridge Analytica

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Судебный иск в отношении компании Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, был подан во вторник в США в связи со скандалом вокруг британской компании Cambridge Analytica. Об этом свидетельствуют документы, поступившие в электронную базу данных федерального суда Северного округа штата Калифорния.

Групповой иск подан от имени инвестора по имени Фан Юан, а также всех лиц, которые могли понести финансовые потери из-за того, что ранее вложили средства в Facebook. В последние два дня стоимость акций компании снизилась более, чем на 7% в свете скандала.

В исковом заявлении компанию обвиняют в том, что ее представители "делали заведомо ложные или вводящие в заблуждение заявления", а также в том, что Facebook "нарушила свои правила относительно защиты личной информации, позволив третьей стороне получить доступ к личным данным миллионов пользователей без их согласия". В документе говорится, что компании следует выплатить инвесторам компенсацию, однако в каком именно размере, не уточняется.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей соцсети "Фейсбук", чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

Как заявили представители соцсети, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе Facebook, передал Cambridge Analytica массивный объем личных данных пользователей. В том же году соцсеть заблокировала приложение и потребовала от Когана и британской компании удалить данные, однако несколько дней назад в Facebook выяснили, что не вся информация была полностью удалена. В связи с этим аккаунт Cambridge Analytica был заблокирован.