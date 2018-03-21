РФ и Япония могут провести встречу представителей на шестисторонних переговорах по КНДР

ТОКИО, 21 марта. /ТАСС/. Россия и Япония могут провести в 2018-2019 годах встречу представителей двух стран на шестисторонних переговорах по ядерной проблеме КНДР. Соответствующий пункт содержится в плане межмидовских консультаций на этот период, который подписали в среду в Токио глава МИД РФ Сергей Лавров и его японский коллега Таро Коно.

Отмечается, что встреча будет посвящена ситуации с безопасностью и миром на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Конкретные сроки консультаций в документе не указаны. Предполагается, что они будут согласованы по дипломатическим каналам.

Шестисторонние переговоры по ядерной программе Пхеньяна с участием двух корейских государств, Китая, России, США и Японии были приостановлены в конце 2008 года. Однако представители некоторых стран периодически проводят двусторонние консультации по этой теме.