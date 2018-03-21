Глава МИД Японии заявил, что важно выяснить факты в деле с отравлением Скрипаля

ТОКИО, 21 марта. /ТАСС/. Применение химического оружия неприемлемо, и в расследовании инцидента с отравлением в Солсбери осужденного в РФ за шпионаж экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля необходимо выяснить факты. Об этом заявил глава МИД Японии Таро Коно в среду по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Я считаю неприемлемым применение химического оружия в свете отравления экс-сотрудника ГРУ в Великобритании. В этом деле необходимо выяснить факты. На встрече мы провели обмен мнениями по этой теме", - сказал он.

Скрипаль и его дочь подверглись 4 марта воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии. От контакта с веществом также пострадал полицейский, который одним из первых прибыл на место инцидента и теперь находится в тяжелом состоянии в больнице.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Россия обвинения Великобритании категорически отвергает. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. В субботу МИД РФ сообщил, что Россия в ответ объявила персонами нон грата и вышлет в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратит деятельность Британского совета в РФ.