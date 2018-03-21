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Консультации замглав МИД Японии и РФ пройдут в мае в Токио

Международная панорама
21 марта, 7:15 дата обновления: 21 марта, 8:22 UTC+3

Дата переговоров не уточняется

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ТОКИО, 21 марта. /ТАСС/. Консультации заместителей министров иностранных дел России и Японии пройдут в мае этого года в Токио. Об этом заявил глава МИД Японии Таро Коно в среду по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Россия и Япония проведут 19 апреля в Москве японо-российский стратегический диалог, в мае в Токио пройдут японо-российские консультации на уровне заместителей министров", - сказал он, не уточнив конкретную дату переговоров.

Также дипломат сообщил, что представительная делегация японских парламентариев планирует посетить Россию в апреле.

"У нас общее мнение о развитии межпарламентских контактов, они развиваются интенсивно, - сказал Лавров. - В апреле этого года ждем представительную делегацию японских парламентариев".

По итогам состоявшихся переговоров министры подписали план межмидовских консультаций на 2018-2019 годы. В частности в него входит встреча представителей двух стран на шестисторонних переговорах по ядерной проблеме КНДР.

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Персоны
Коно, Таро Лавров, Сергей Викторович
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