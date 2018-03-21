Южная Корея и США проведут в мае совместные маневры ВВС Max Thunder

СЕУЛ, 21 марта. /ТАСС/. Республика Корея и США проведут в мае совместные маневры ВВС Max Thunder. Об этом сообщило в среду южнокорейское министерство национальной обороны.

"Цель двухнедельных учений, которые стартуют 11 мая - отработка боевых навыков союзников", - говорится в кратком сообщении.

Max Thunder проводятся дважды в год, начиная с 2009 года, южнокорейским командованием операциями ВВС и командованием седьмой воздушной армии США. На этот раз в них примут участие около 100 самолетов, в том числе южнокорейские F-15K и американские F-16.

Южнокорейское минобороны ранее сообщило, что Республика Корея и США начнут 1 апреля масштабные совместные военные маневры, которые ранее были отложены из-за зимней Олимпиады в Пхёнчхане.

"Учения стартуют 1 апреля и будут проводиться в том же масштабе, что и в предшествующие годы", - отмечается в кратком сообщении. Военное ведомство при этом не уточнило, сколько времени продлятся маневры и какое число войск будет задействовано в них.

В январе Вашингтон и Сеул договорились о приостановлении совместных маневров до окончания зимних Паралимпийских игр в Пхёнчхане, на которых присутствовали спортсмены, чиновники и артисты из КНДР. Зимняя Паралимпиада завершилась в минувшее воскресенье.

Пхеньян решительно выступает против проведения ежегодных южнокорейско-американских маневров, считая их подготовкой к потенциальному вторжению на территорию КНДР. В то же время лидер КНДР Ким Чен Ын сказал членам южнокорейской делегации во время встречи в начале этого месяца в Пхеньяне, что он понимает позицию Сеула и невозможность приостановить данные маневры или отложить их на более поздний срок.