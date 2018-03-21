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Глава МО Израиля назвал смелым поступком уничтожение ядерного реактора в Сирии в 2007 году

Международная панорама
21 марта, 10:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Авигдор Либерман считает важным отсутствие колебаний в вопросах национальной безопасности

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман

© AP Photo/Ivan Sekretarev

ТАСС, 21 марта.Министр обороны Израиля Авигдор Либерман считает уничтожение еврейским государством секретного ядерного реактора в Сирии в 2007 году историческим и смелым поступком. С соответствующим заявлением, как сообщила газета The Jerusalem Post, министр выступил в среду.

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"Этот исторический и смелый поступок доказал тогда и показывает сегодня, что в вопросах национальной безопасности не может быть колебаний, - сказал Либерман. - Мотивация наших противников выросла в последние годы, но также выросла и мощь вооруженных сил Израиля. Возможности ВВС и разведки существенно расширились по сравнению с тем, что у нас было в 2007 году. И все страны на Ближнем Востоке должны помнить об этом".

Ранее в среду Армия обороны Израиля впервые официально признала, что в 2007 году разбомбила секретный ядерный реактор в городе Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, который в тот момент находился на финальной стадии разработки. В операции под кодовым названием "Фруктовый сад" участвовали истребители F-15 и F-16, уточнили в ЦАХАЛ.

24 апреля 2008 года администрация президента США Джорджа Буша - младшего заявила о своей уверенности в том, что Сирия строила секретный ядерный реактор "не для мирных целей". Впоследствии МАГАТЭ собиралась провести расследование на территории сирийских военных объектов, но получила отказ. Израиль до сегодняшнего дня не комментировал авиаудар.

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