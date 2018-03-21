Китай поддерживает с РФ тесные связи в преддверии возможного визита главы МИД КНР в Москву

ПЕКИН, 21 марта. /ТАСС/. Китайские власти поддерживают тесные контакты с российским внешнеполитическим ведомством в преддверии возможного визита министра иностранных дел Ван И в Москву. Об этом заявила в среду на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Как вы знаете, российско-китайские отношения можно охарактеризовать крайне положительно <…> Мы ожидаем много от дальнейшего развития связей между РФ и Китаем и полностью уверены в их успешном формировании в будущем, - отметила дипломат. - Ван И поддерживает со своим российским коллегой [Сергеем Лавровым] тесные контакты, однако мы пока не можем сообщить конкретную дату и детали его визита в Россию".

Она напомнила, что благодаря руководству президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина поддерживаемые между двумя государствами контакты активно и непрерывно развиваются.