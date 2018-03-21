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Израильский министр назвал уничтожение реактора в Сирии в 2007 году сигналом для Ирана

Международная панорама
21 марта, 11:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Израиль не позволит, чтобы те, кто угрожает его существованию, заполучили ядерное оружие, сказал Исраэль Кац

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ТАСС, 21 марта. Министр по делам разведслужб Израиля Исраэль Кац заявил в среду, что уничтожение еврейским государством сирийского ядерного реактора в 2007 году - это сигнал для Ирана о том, что Израиль не позволит Тегерану овладеть ядерным оружием.

"Операция [в Сирии в 2007 году] и ее успех ясно дали понять, что Израиль никогда не позволит, чтобы ядерное оружие оказалось в руках тех, кто угрожает его существованию, тогда - Сирии, а сегодня - Ирана", - цитирует агентство Reuters заявление министра.

Ранее в среду Армия обороны Израиля впервые официально признала, что в 2007 году разбомбила секретный ядерный реактор в городе Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, который в тот момент находился на финальной стадии разработки. В операции под кодовым названием "Фруктовый сад" участвовали истребители F-15 и F-16, уточнили в ЦАХАЛ. В среду министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что страны Ближнего Востока должны извлечь урок из этой операции, которую Либерман считает "смелым и историческим поступком".

В апреле 2008 года администрация президента США Джорджа Буша - младшего заявила о своей уверенности в том, что Сирия строила секретный ядерный реактор "не для мирных целей". Впоследствии МАГАТЭ собиралась провести расследование на территории сирийских военных объектов, но получила отказ. Израиль до сегодняшнего дня не комментировал авиаудар.

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