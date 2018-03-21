Пекин направил Вашингтону ноту протеста в связи с ситуацией вокруг Тайваня

ПЕКИН, 21 марта. /ТАСС/. Китайские власти направили США ноту, в которой в категоричной форме выразили протест в связи с ожидаемой активизацией взаимодействия между Тайбэем и Вашингтоном в обход Пекина. Об этом заявила в среду на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Мы сделали американской стороне жесткое представление и требуем от нее придерживаться принципа "одного Китая" <…> и прекратить все официальные контакты между США и Тайванем во избежание резкого ухудшения китайско-американских отношений", - отметила дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп утвердил закон, согласно которому американские делегации имеют право посещать с официальными визитами Тайвань. Одновременно тайваньская сторона получила возможность направлять своих представителей в Соединенные Штаты без согласования поездок с Пекином, который считает Тайвань одной из административно-территориальных единиц КНР.