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Пекин направил Вашингтону ноту протеста в связи с ситуацией вокруг Тайваня

Международная панорама
21 марта, 11:08 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 21, марта. /ТАСС

Президент США Дональд Трамп разрешил делегациям посещать с официальными визитами Тайвань, а тайваньская сторона получила возможность направлять представителей в США без согласования с Пекином

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ПЕКИН, 21 марта. /ТАСС/. Китайские власти направили США ноту, в которой в категоричной форме выразили протест в связи с ожидаемой активизацией взаимодействия между Тайбэем и Вашингтоном в обход Пекина. Об этом заявила в среду на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Мы сделали американской стороне жесткое представление и требуем от нее придерживаться принципа "одного Китая" <…> и прекратить все официальные контакты между США и Тайванем во избежание резкого ухудшения китайско-американских отношений", - отметила дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп утвердил закон, согласно которому американские делегации имеют право посещать с официальными визитами Тайвань. Одновременно тайваньская сторона получила возможность направлять своих представителей в Соединенные Штаты без согласования поездок с Пекином, который считает Тайвань одной из административно-территориальных единиц КНР.

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