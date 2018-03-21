Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведвчук: Украине надо не разрывать, а восстанавливать экономическое сотрудничество с РФ

Международная панорама
21 марта, 11:41 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 21, марта. /ТАСС

Украинская экономика была традиционно ориентирована на рынки стран СНГ, сказал лидер движения "Украинский выбор"

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 21 марта. /ТАСС/. Украина должна не разрывать программу экономического сотрудничества с Россией, как это намерено сделать правительство, а восстанавливать ее. Такое мнение выразил в среду лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук.

Правительство Украины намерено в среду прекратить действие программы экономического сотрудничества с Россией. Программа была одобрена сторонами в 2011 году и рассчитана на период до 2020 года. Она предусматривает сотрудничество двух стран в различных сферах, в том числе в торговле, транспорте, курортно-рекреационной области, социально-гуманитарной, приграничной и ряде других. Ранее, поясняя необходимость разрыва документа, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что дело в переориентации украинской экономики и увеличении экспорта в ЕС и другие страны мира.

"Заявление премьера Гройсмана о готовности правительства разорвать программу экономического сотрудничества с РФ, "сырьевым придатком которой все предыдущие годы", по мнению Гройсмана, была Украина, Виктор Медведчук назвал "новым реформаторским идиотизмом", - процитировала его пресс-служба общественного движения.

По словам политика, Украина должна действовать прямо противоположно. "Сегодня есть только один путь выхода из тяжелейшего экономического кризиса - восстановление сотрудничества с Россией. К сожалению, правительство Гройсмана либо не понимает этого (в силу своего архинепрофессионализма), либо сознательно уничтожает экономику страны, ее потенциал, ее будущее", - считает он.

"Для Украины, которая традиционно была ориентирована на рынки стран СНГ и, в частности, российский рынок, партнерские, экономически взаимовыгодные, равноправные отношения с РФ (а они были именно такими, что бы ни заявлял Гройсман) являлись залогом роста экономики, притока инвестиций, развития промышленного сектора экономики", - подчеркнул Медведчук.

Ошибочный вектор

Западный же вектор внешнеполитической интеграции Украины ошибочен, полагает он. "После подписания в июне 2014 года экономической части Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом (а тем более после вступления в полную силу зоны свободной торговли с ЕС) наша страна в полной мере ощутила все "преимущества" так называемой "углубленной и всеохватывающей" зоны свободной торговли. Даже сторонники евроинтеграционного курса неоднократно называли ее обманом, иллюзией, игрой в одни ворота", - отметил Медведчук. В частности, за годы "евроинтеграционной лихорадки" товарный экспорт Украины обвалился с $63,3 млрд в 2013 году до $43,3 млрд в 2017 году, поставки из Украины в ЕС за этот период увеличились лишь на 4,8%, тогда как экспорт в Россию сократился на 385% - с $15 млрд до $3,9 млрд, налицо деиндустриализация украинской экономики.

"Оказалось, что Запад готов покупать лишь дешевое украинское сырье и агропродукцию, в то время как высокотехнологичная продукция машино-, приборо-, ракето-, авиа- и судостроения, ранее востребованная в России, в странах ЕС не находит своего потребителя", - подчеркнул лидер "Украинского выбора".

Политик считает, что Гройсман умалчивает о том, что торгово-экономическое сотрудничество с РФ и российские инвестиции остаются важнейшим фактором роста отечественной экономики, а по итогам 2017 года Россия вошла в число крупнейших инвесторов Украины. "Однако выбор украинской власти в корне отличается от устремлений украинского народа. Согласно декабрьскому опросу "The National Democratic Institute" ("Национальный демократический институт по международным вопросам", США - прим. ТАСС), более 87% украинцев отметили, что именно экономическую неопределенность в стране они считают в той или иной мере угрозой или даже большой угрозой своему образу жизни. И если в центре и на севере Украины таких 81%, на западе - 87%, то на юге и на востоке страны - 94% и 90% граждан соответственно видят для себя угрозу в экономической неопределенности в стране", - констатировал Медведчук.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Гройсман, Владимир Борисович
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического пистолета в курганской школе
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
Прокуратура и СК проводят проверки инцидента со стрельбой в школе Шадринска
4
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
5
Британский посол в Москве не будет участвовать во встрече в МИД РФ по Солсбери
6
В Москве задержаны сотрудники ФСБ и МВД по подозрению в получении 6 млн рублей взятки
7
Путин заявил Макрону о бездоказательности обвинений против РФ по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов