Медведвчук: Украине надо не разрывать, а восстанавливать экономическое сотрудничество с РФ

КИЕВ, 21 марта. /ТАСС/. Украина должна не разрывать программу экономического сотрудничества с Россией, как это намерено сделать правительство, а восстанавливать ее. Такое мнение выразил в среду лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук.

Правительство Украины намерено в среду прекратить действие программы экономического сотрудничества с Россией. Программа была одобрена сторонами в 2011 году и рассчитана на период до 2020 года. Она предусматривает сотрудничество двух стран в различных сферах, в том числе в торговле, транспорте, курортно-рекреационной области, социально-гуманитарной, приграничной и ряде других. Ранее, поясняя необходимость разрыва документа, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что дело в переориентации украинской экономики и увеличении экспорта в ЕС и другие страны мира.

"Заявление премьера Гройсмана о готовности правительства разорвать программу экономического сотрудничества с РФ, "сырьевым придатком которой все предыдущие годы", по мнению Гройсмана, была Украина, Виктор Медведчук назвал "новым реформаторским идиотизмом", - процитировала его пресс-служба общественного движения.

По словам политика, Украина должна действовать прямо противоположно. "Сегодня есть только один путь выхода из тяжелейшего экономического кризиса - восстановление сотрудничества с Россией. К сожалению, правительство Гройсмана либо не понимает этого (в силу своего архинепрофессионализма), либо сознательно уничтожает экономику страны, ее потенциал, ее будущее", - считает он.

"Для Украины, которая традиционно была ориентирована на рынки стран СНГ и, в частности, российский рынок, партнерские, экономически взаимовыгодные, равноправные отношения с РФ (а они были именно такими, что бы ни заявлял Гройсман) являлись залогом роста экономики, притока инвестиций, развития промышленного сектора экономики", - подчеркнул Медведчук.

Ошибочный вектор

Западный же вектор внешнеполитической интеграции Украины ошибочен, полагает он. "После подписания в июне 2014 года экономической части Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом (а тем более после вступления в полную силу зоны свободной торговли с ЕС) наша страна в полной мере ощутила все "преимущества" так называемой "углубленной и всеохватывающей" зоны свободной торговли. Даже сторонники евроинтеграционного курса неоднократно называли ее обманом, иллюзией, игрой в одни ворота", - отметил Медведчук. В частности, за годы "евроинтеграционной лихорадки" товарный экспорт Украины обвалился с $63,3 млрд в 2013 году до $43,3 млрд в 2017 году, поставки из Украины в ЕС за этот период увеличились лишь на 4,8%, тогда как экспорт в Россию сократился на 385% - с $15 млрд до $3,9 млрд, налицо деиндустриализация украинской экономики.

"Оказалось, что Запад готов покупать лишь дешевое украинское сырье и агропродукцию, в то время как высокотехнологичная продукция машино-, приборо-, ракето-, авиа- и судостроения, ранее востребованная в России, в странах ЕС не находит своего потребителя", - подчеркнул лидер "Украинского выбора".

Политик считает, что Гройсман умалчивает о том, что торгово-экономическое сотрудничество с РФ и российские инвестиции остаются важнейшим фактором роста отечественной экономики, а по итогам 2017 года Россия вошла в число крупнейших инвесторов Украины. "Однако выбор украинской власти в корне отличается от устремлений украинского народа. Согласно декабрьскому опросу "The National Democratic Institute" ("Национальный демократический институт по международным вопросам", США - прим. ТАСС), более 87% украинцев отметили, что именно экономическую неопределенность в стране они считают в той или иной мере угрозой или даже большой угрозой своему образу жизни. И если в центре и на севере Украины таких 81%, на западе - 87%, то на юге и на востоке страны - 94% и 90% граждан соответственно видят для себя угрозу в экономической неопределенности в стране", - констатировал Медведчук.