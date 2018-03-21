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Британский посол в Москве не будет участвовать во встрече в МИД РФ по Солсбери

Международная панорама
21 марта, 11:33 дата обновления: 21 марта, 11:51 UTC+3

Лондон рассматривает возможность переговоров на рабочем уровне

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу не будет принимать участия в сегодняшней встрече в МИД РФ по ситуации в Солсбери, в диппредставительстве рассматривают возможность участия на рабочем уровне. Об этом в среду корреспонденту ТАСС заявили в посольстве Великобритании.

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"Посол Великобритании не примет участия в сегодняшней встрече в МИД РФ. Мы рассматриваем возможность участия на рабочем уровне", - отметили в дипмиссии.

Во вторник официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова заявила, что МИД РФ пригласил 21 марта послов всех зарубежных государств в Москве для встречи с руководством и экспертами Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями для обсуждения дела Скрипаля.

4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери, по данным британской стороны, оба находятся в больнице в критическом состоянии. Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представил. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и приостановке двусторонних контактов на высоком уровне, однако РФ категорически отвергла свою причастность к инциденту и приняла ответные меры, в том числе выслала аналогичное количество британских дипломатов.

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Дело Сергея Скрипаля
Персоны
Мэй, Тереза Артюхин, Роман Евгеньевич Захарова, Мария Владимировна
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