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ЕС отправит на встречу послов в МИД РФ по ситуации в Солсбери замглавы дипмиссии в Москве

Международная панорама
21 марта, 11:51 дата обновления: 21 марта, 12:08 UTC+3

Во вторник представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство пригласило всех послов в Москве на встречу для обсуждения дела Скрипаля

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Заместитель главы представительства Евросоюза в России Свен-Олов Карлссон примет участие во встрече послов в МИД РФ, где будут даны разъяснения по ситуации вокруг заявлений Великобритании о применении отравляющих веществ в Солсбери в инциденте с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщили ТАСС в дипмиссии ЕС.

"Будет присутствовать заместитель главы представительства", - отметил собеседник.

Во вторник официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова заявила, что МИД РФ пригласил 21 марта всех послов в Москве для встречи с руководством и экспертами Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями для обсуждения дела Скрипаля.

4 марта Сергей Скрипаль, осужденный за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери, по данным британской стороны, оба находятся в больнице в критическом состоянии.

Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представил. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. Москва категорически отвергла свою причастность к инциденту и объявила об ответных шагах, в том числе о высылке из РФ аналогического количества британских дипломатов.

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