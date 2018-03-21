Глава МИД Польши считает, что в интересах страны прагматичные отношения с РФ

ВАРШАВА, 21 марта. /ТАСС/. Польша выступает за развитие прагматичных отношений с Россией, принимая во внимание ее агрессивную, по мнению Варшавы, политику по отношению к Западу. Об этом заявил в среду глава МИД республики Яцек Чапутович, выступая в Сейме страны (нижней палате парламента) с программной речью своего ведомства.

"В интересе Польши и Европы лежат прагматичные отношения с РФ", - сказал министр, подчеркнув, что в ЕС и НАТО должна быть "солидарная и последовательная политика по отношению к России".

"Необходимо сохранение политического диалога с РФ, но нельзя игнорировать ее агрессивную политику по отношению к Западу", - отметил Чапутович, обвинив РФ в нарушении международного права. По его словам, Польша будет работать над общей позицией по отношениям с Россией с партнерами по ЕС и НАТО.

Касаясь двусторонних отношений, глава МИД Польши упомянул ситуацию вокруг разбившегося в 2010 году под Смоленском самолета Ту-154М, а также получение польской стороной архивных материалов в России.

"Есть удачные примеры сотрудничества", - подчеркнул Чапутович, назвав среди них совместную разработку учебных пособий по истории двух стран. "Мы хотим, чтобы таких удачных примеров было больше", - заключил министр.