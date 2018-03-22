Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Семь самых известных актеров в политике США

Международная панорама
22 марта, 16:27 UTC+3

Звезда телесериала "Секс в большом городе" Синтия Никсон решила баллотироваться в губернаторы штата Нью-Йорк, но действующий губернатор Эндрю Куомо уступать ей не намерен

Поделиться
Материал из 1 страницы
Синтия Никсон

Синтия Никсон

© Evan Agostini/Invision/AP

Синтия Никсон, более известная в США как Миранда Хоббс, одна из четырех закадычных подруг сериала Sex and the City, в случае победы на демократических праймериз и самих ноябрьских выборах, станет еще одним политиком с актерским прошлым.

Секрет успеха

Успешных представителей американского политического истеблишмента и индустрии развлечений неизменно сопровождало два спутника – повышенное внимание со стороны СМИ и богатство. Только вот у последних не было власти. Первым актером, который решил, что славы и денег ему недостаточно, стал Рональд Рейган – 40-й президент США.

Смотрите также
Синтия Никсон

Звезда сериала "Секс в большом городе" решила баллотироваться в губернаторы Нью-Йорка

"Люди публичного склада характера поняли, что политическая конъюнктура изменилась. Для того, чтобы [в США] стать политиком и возглавить штат или государство, не нужны навыки госуправления, нужно быть медийным лицом," – рассказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Он также добавил, что Арнольд Шварценеггер и Дональд Трамп стали продолжателями тренда, заданного Рейганом. "Американцы взяли на вооружение старую фразу – и кухарка может управлять государством. И актер, и бизнесмен могут это сделать. И это трагедия для американской политической системы," – заключил эксперт.

Синтия Никсон

Родившаяся в Нью-Йорке в 1966 году актриса воспринимается в первую очередь как героиня Sex and the City — одной из самых известных романтических комедий в мировой истории.

Начала она свою актерскую карьеру на Бродвее в 1980 году и снялась в таких фильмах, как "Амадей", "Приезжие" и "Англичанин в Нью-Йорке", не говоря о двух фильмах "Секс в большом городе" и "Секс в большом городе 2", снятых по мотивам телесериала.

Лауреатка двух премий "Эмми" собирается составить конкуренцию действующему губернатору-демократу Эндрю Куомо — сыну бывшего губернатора штата Марио Куомо. Никсон выступает за "лучший и более равноправный Нью-Йорк" и ставит на первое место образование, права женщин и сексуальных меньшинств.

Рональд Рейган

Рональд Рейган на съемках многосерийного фильма "Дни в долине смерти", 1965 год

Рональд Рейган на съемках многосерийного фильма "Дни в долине смерти", 1965 год

© Warner Bros./Courtesy of Getty Images
Рональд Рейган на съемках многосерийного фильма "Дни в долине смерти", 1965 год
© Warner Bros./Courtesy of Getty Images

Рейган прошел путь от сотрудника одной из радиостанций штата Айова до президента Гильдии киноактеров США. Снялся более чем в 50 фильмах, но наибольшую известность ему принесла роль Дрейка МакХью в кинокартине 1942 года "Большой переполох" (Kings Row).

В политике он сделал еще более впечатляющую карьеру: от губернатора штата Калифорния до президента США. На его президентский срок пришлось окончание холодной войны, а понятие "рейганомики" — экономики, основанной на сокращении налогов и государственного вмешательства, — вошло в историю.

В 2018 году американцы назвали Рейгана лучшим президентом США со времен окончания Второй мировой войны.

Арнольд Шварценеггер

Еще один губернатор штата Калифорния, правда, уже бывший, — настоящая кинозвезда и кумир миллионов американцев Арнольд Шварценеггер. Сын австрийского полицейского и члена Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) вначале стал самым молодым в истории культуристом — обладателем титула "Мистер Вселенная", а затем ушел в кинематограф. Самые известные в России фильмы с его участием — "Конан-Варвар", "Красная жара" и "Близнецы". И конечно же, фильмы серии "Терминатор".

На своем посту губернатора "Терминатор"-республиканец отказался от собственной зарплаты и активно выступал против войны в Ираке.

Арнольд Шварцнеггер празднует победу на выборах, 2006 год

Арнольд Шварцнеггер празднует победу на выборах, 2006 год

© AP Photo/Kevork Djansezian
Арнольд Шварцнеггер празднует победу на выборах, 2006 год
© AP Photo/Kevork Djansezian

Дональд Трамп

Конечно же, Трамп — в первую очередь бизнесмен. Его состояние оценивается в $3,1 млрд. Сын девелопера Фреда Трампа зарабатывал на жизнь тем же, чем и его отец, но в гораздо больших масштабах. Знаменитая башня "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке до сих пор принадлежит президенту.

В кино же Трамп чаще всего играл самого себя. Самое известное камео президента — в фильме "Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке". Появлялся он и в фильмах "Студия 54", "Уолл-стрит: Деньги не спят" и "Эдди".

Дональд Трамп во время мероприятия, посвященного конкурсу красоты "Мисс Вселенная", в Trump Tower, 2006 год

Дональд Трамп во время мероприятия, посвященного конкурсу красоты "Мисс Вселенная", в Trump Tower, 2006 год

© Thos Robinson/Getty Images
Дональд Трамп во время мероприятия, посвященного конкурсу красоты "Мисс Вселенная", в Trump Tower, 2006 год
© Thos Robinson/Getty Images

Клинт Иствуд

Иствуд прежде всего известен по ролям в классических вестернах. В 2000-х годах он снискал славу талантливого режиссера: его "Малышка на миллион" получила главный Оскар в 2004 году, а картина "Снайпер" стала неожиданно успешной в прокате, собрав почти в десять раз больше, чем было затрачено на ее производство.

Клинт Иствуд — убежденный либертарианец. Раньше он был республиканцем, как Шварценеггер, Трамп и Рейган. На кресло губернатора или сенатора Иствуд не претендовал, но с 1986 по 1988 год был мэром родного курортного городка Кармел (Carmel-by-the-Sea). А в 2000-х входил в комиссию штата Калифорния по паркам и рекреации.

Клинт Иствуд в должности мэра Кармела на съемках фильма "Перевал разбитых сердец", 1986 год

Клинт Иствуд в должности мэра Кармела на съемках фильма "Перевал разбитых сердец", 1986 год

© AP Photo/Reed Saxon
Клинт Иствуд в должности мэра Кармела на съемках фильма "Перевал разбитых сердец", 1986 год
© AP Photo/Reed Saxon

Сонни Боно

Первый муж американской поп-дивы и актрисы Шер (Шерилин Саркисян) — Сальваторе (Сонни) Боно — выступал со своей женой на сцене с 1964 по 1977 год. Их знаменитая песня I Got You Babe каждое утро будила главного героя фильма "День сурка" Фила Коннорса, роль которого исполнял Билл Мюррей. Сам Боно, помимо карьеры певца, снимался в кино и телесериалах, но запомнился американцам в качестве партнера Шер.

В 1990-х годах Боно сначала был мэром калифорнийского города Палм-Спрингс, после чего стал конгрессменом от того же штата. Его именем в США назвали федеральный Закон о продлении срока охраны авторских прав 1998 года.

Сонни Боно перед зданием Капитолия в Вашингтоне, 1997 год

Сонни Боно перед зданием Капитолия в Вашингтоне, 1997 год

© AP Photo/Joe Marquette
Сонни Боно перед зданием Капитолия в Вашингтоне, 1997 год
© AP Photo/Joe Marquette

Джесси Вентура

Профессиональный рестлер, актер, теле- и радиоведущий Джесси Вентура ушел в политику в начале 1990-х. Сначала он стал мэром города Бруклин-Парк (штат Миннесота), после чего стал губернатором этого штата.

Даже хотел принять участие в президентских выборах 2016 года от либертарианцев, но отказался от своей задумки.

Джесси Вентура (справа) с рестлером Чайной во время пресс-конференции World Wrestling Federation, 1999 год

Джесси Вентура (справа) с рестлером Чайной во время пресс-конференции World Wrestling Federation, 1999 год

© AP Photo/Dawn Villella
Джесси Вентура (справа) с рестлером Чайной во время пресс-конференции World Wrestling Federation, 1999 год
© AP Photo/Dawn Villella

Обратно в обойму

Как показала история, подавляющее большинство американских актеров после ухода в политику в индустрию развлечений не возвращались. Однако Шварценеггер и Иствуд выбиваются из этого тренда.

"Железный Арни" вернулся в кинематограф, но последние фильмы с его участием – драма "Последствия" и пятая часть "Терминатора" – не стали блокбастерами. Клинт Иствуд же, забросив политическую карьеру, более чем успешно переквалифицировался в режиссера. Возможно, ему помог накопленный опыт управленца.

Петр Синяев

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Иствуд, Клинт Трамп, Дональд Шварценеггер, Арнольд
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На индексацию социальных пенсий с 1 апреля направят 10 млрд рублей
2
Савченко задержали в Верховной раде
3
Южная Корея и "проклятие президентов"
4
Джабаров считает, что Савченко после действий Киева может стать национальным лидером
5
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
6
Савченко с трибуны Рады отказалась добровольно сдавать мандат и звезду героя
7
Дворкович не исключил повышения подоходного налога до 15%
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов