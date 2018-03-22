Семь самых известных актеров в политике США

Синтия Никсон, более известная в США как Миранда Хоббс, одна из четырех закадычных подруг сериала Sex and the City, в случае победы на демократических праймериз и самих ноябрьских выборах, станет еще одним политиком с актерским прошлым.

Секрет успеха

Успешных представителей американского политического истеблишмента и индустрии развлечений неизменно сопровождало два спутника – повышенное внимание со стороны СМИ и богатство. Только вот у последних не было власти. Первым актером, который решил, что славы и денег ему недостаточно, стал Рональд Рейган – 40-й президент США.

"Люди публичного склада характера поняли, что политическая конъюнктура изменилась. Для того, чтобы [в США] стать политиком и возглавить штат или государство, не нужны навыки госуправления, нужно быть медийным лицом," – рассказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Он также добавил, что Арнольд Шварценеггер и Дональд Трамп стали продолжателями тренда, заданного Рейганом. "Американцы взяли на вооружение старую фразу – и кухарка может управлять государством. И актер, и бизнесмен могут это сделать. И это трагедия для американской политической системы," – заключил эксперт.

Синтия Никсон

Родившаяся в Нью-Йорке в 1966 году актриса воспринимается в первую очередь как героиня Sex and the City — одной из самых известных романтических комедий в мировой истории.

Начала она свою актерскую карьеру на Бродвее в 1980 году и снялась в таких фильмах, как "Амадей", "Приезжие" и "Англичанин в Нью-Йорке", не говоря о двух фильмах "Секс в большом городе" и "Секс в большом городе 2", снятых по мотивам телесериала.

Лауреатка двух премий "Эмми" собирается составить конкуренцию действующему губернатору-демократу Эндрю Куомо — сыну бывшего губернатора штата Марио Куомо. Никсон выступает за "лучший и более равноправный Нью-Йорк" и ставит на первое место образование, права женщин и сексуальных меньшинств.

Рональд Рейган

Развернуть Рональд Рейган на съемках многосерийного фильма "Дни в долине смерти", 1965 год © Warner Bros./Courtesy of Getty Images Рональд Рейган на съемках многосерийного фильма "Дни в долине смерти", 1965 год © Warner Bros./Courtesy of Getty Images

Рейган прошел путь от сотрудника одной из радиостанций штата Айова до президента Гильдии киноактеров США. Снялся более чем в 50 фильмах, но наибольшую известность ему принесла роль Дрейка МакХью в кинокартине 1942 года "Большой переполох" (Kings Row).

В политике он сделал еще более впечатляющую карьеру: от губернатора штата Калифорния до президента США. На его президентский срок пришлось окончание холодной войны, а понятие "рейганомики" — экономики, основанной на сокращении налогов и государственного вмешательства, — вошло в историю.

В 2018 году американцы назвали Рейгана лучшим президентом США со времен окончания Второй мировой войны.

Арнольд Шварценеггер

Еще один губернатор штата Калифорния, правда, уже бывший, — настоящая кинозвезда и кумир миллионов американцев Арнольд Шварценеггер. Сын австрийского полицейского и члена Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) вначале стал самым молодым в истории культуристом — обладателем титула "Мистер Вселенная", а затем ушел в кинематограф. Самые известные в России фильмы с его участием — "Конан-Варвар", "Красная жара" и "Близнецы". И конечно же, фильмы серии "Терминатор".

На своем посту губернатора "Терминатор"-республиканец отказался от собственной зарплаты и активно выступал против войны в Ираке.

Развернуть Арнольд Шварцнеггер празднует победу на выборах, 2006 год © AP Photo/Kevork Djansezian Арнольд Шварцнеггер празднует победу на выборах, 2006 год © AP Photo/Kevork Djansezian

Дональд Трамп

Конечно же, Трамп — в первую очередь бизнесмен. Его состояние оценивается в $3,1 млрд. Сын девелопера Фреда Трампа зарабатывал на жизнь тем же, чем и его отец, но в гораздо больших масштабах. Знаменитая башня "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке до сих пор принадлежит президенту.

В кино же Трамп чаще всего играл самого себя. Самое известное камео президента — в фильме "Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке". Появлялся он и в фильмах "Студия 54", "Уолл-стрит: Деньги не спят" и "Эдди".

Развернуть Дональд Трамп во время мероприятия, посвященного конкурсу красоты "Мисс Вселенная", в Trump Tower, 2006 год © Thos Robinson/Getty Images Дональд Трамп во время мероприятия, посвященного конкурсу красоты "Мисс Вселенная", в Trump Tower, 2006 год © Thos Robinson/Getty Images

Клинт Иствуд

Иствуд прежде всего известен по ролям в классических вестернах. В 2000-х годах он снискал славу талантливого режиссера: его "Малышка на миллион" получила главный Оскар в 2004 году, а картина "Снайпер" стала неожиданно успешной в прокате, собрав почти в десять раз больше, чем было затрачено на ее производство.

Клинт Иствуд — убежденный либертарианец. Раньше он был республиканцем, как Шварценеггер, Трамп и Рейган. На кресло губернатора или сенатора Иствуд не претендовал, но с 1986 по 1988 год был мэром родного курортного городка Кармел (Carmel-by-the-Sea). А в 2000-х входил в комиссию штата Калифорния по паркам и рекреации.

Развернуть Клинт Иствуд в должности мэра Кармела на съемках фильма "Перевал разбитых сердец", 1986 год © AP Photo/Reed Saxon Клинт Иствуд в должности мэра Кармела на съемках фильма "Перевал разбитых сердец", 1986 год © AP Photo/Reed Saxon

Сонни Боно

Первый муж американской поп-дивы и актрисы Шер (Шерилин Саркисян) — Сальваторе (Сонни) Боно — выступал со своей женой на сцене с 1964 по 1977 год. Их знаменитая песня I Got You Babe каждое утро будила главного героя фильма "День сурка" Фила Коннорса, роль которого исполнял Билл Мюррей. Сам Боно, помимо карьеры певца, снимался в кино и телесериалах, но запомнился американцам в качестве партнера Шер.

В 1990-х годах Боно сначала был мэром калифорнийского города Палм-Спрингс, после чего стал конгрессменом от того же штата. Его именем в США назвали федеральный Закон о продлении срока охраны авторских прав 1998 года.

Развернуть Сонни Боно перед зданием Капитолия в Вашингтоне, 1997 год © AP Photo/Joe Marquette Сонни Боно перед зданием Капитолия в Вашингтоне, 1997 год © AP Photo/Joe Marquette

Джесси Вентура

Профессиональный рестлер, актер, теле- и радиоведущий Джесси Вентура ушел в политику в начале 1990-х. Сначала он стал мэром города Бруклин-Парк (штат Миннесота), после чего стал губернатором этого штата.

Даже хотел принять участие в президентских выборах 2016 года от либертарианцев, но отказался от своей задумки.

Развернуть Джесси Вентура (справа) с рестлером Чайной во время пресс-конференции World Wrestling Federation, 1999 год © AP Photo/Dawn Villella Джесси Вентура (справа) с рестлером Чайной во время пресс-конференции World Wrestling Federation, 1999 год © AP Photo/Dawn Villella

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Как показала история, подавляющее большинство американских актеров после ухода в политику в индустрию развлечений не возвращались. Однако Шварценеггер и Иствуд выбиваются из этого тренда.

"Железный Арни" вернулся в кинематограф, но последние фильмы с его участием – драма "Последствия" и пятая часть "Терминатора" – не стали блокбастерами. Клинт Иствуд же, забросив политическую карьеру, более чем успешно переквалифицировался в режиссера. Возможно, ему помог накопленный опыт управленца.

Петр Синяев