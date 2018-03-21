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Трамп похвалил правоохранительные органы за нейтрализацию организатора взрывов в Остине

Международная панорама
21 марта, 13:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Ранее сообщалось, что подозреваемый в организации взрывов совершил самоубийство в ходе полицейской операции

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ТАСС, 21 марта. Президент США Дональд Трамп похвалил сотрудников правоохранительных органов за нейтрализацию предполагаемого организатора серии взрывов в американском Остине (штат Техас).

"Подозреваемый во взрывах в Остине мертв. Отличная работа проделана правоохранительными органами и всеми, кто принимал в этом участие!" - написал Трамп в среду в Twitter.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в серии взрывов в Остине совершил самоубийство в ходе полицейской операции. По данным телекомпании CBS, 24-летний мужчина, имя которого не раскрывается, привел в действие взрывное устройство в своей машине, обнаружив, что его преследуют сотрудники правопорядка.

Власти считают, что погибший несет ответственность за несколько взрывов, произошедших в Остине и неподалеку от него в текущем месяце. В результате них два человека погибли, ранены четверо. В трех случаях взрывные устройства находились в посылках, которые находили у своих домов местные жители, а в один раз сработала снабженная растяжкой бомба. В ночь на вторник в почтовом отделении FedEx в районе соседнего с Остином города Сан-Антонио (штат Техас) сработало взрывное устройство, спрятанное в посылке.

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