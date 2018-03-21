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СМИ: сирийские военные обнаружили в Гуте бункер, служивший штабом боевиков

Международная панорама
21 марта, 14:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Он находился на глубине 15 метров

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ТАСС, 21 марта. Сирийские военные обнаружили в среду в ходе зачистки населенного пункта Кфар-Батна в регионе Восточная Гута под Дамаском подземный бункер на глубине 15 метров, который служил штабом боевиков "Фейлак ар-Рахман". Как сообщил телестанции Syria офицер, который руководит операцией в этом районе, местные жители помогли военнослужащим найти вход в подземный ход, общей протяженностью 3 км. Сирийский офицер подчеркнул, что войска намерены "уничтожить этот туннель и все подземные укрытия, чтобы противник не воспользовался ими".

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По сведениям газеты Ad-Diyar, вооруженные группировки "Джейш аль-Ислам" и "Фейлак ар-Рахман" готовятся предпринять внезапные вылазки из Восточной Гуты с целью захвата одного из районов Дамаска. Сирийские офицеры, находящиеся в окрестностях городов Дума и Хараста, которые блокированы войсками, сообщили изданию, что слышат постоянный гул от работающей под землей техники. Как предполагают военные, боевики, вероятно, готовят операцию по прорыву блокады с тем, чтобы выйти к шоссе Дамаск - Хомс, или попытаются захватить старинные кварталы на востоке столицы. Не исключено также, что они устремятся к горной местности в районе Забадани к западу от Дамаска.

Как утверждает Ad-Diyar, командир элитного формирования "тигры" генерал Сухейль аль-Хасан собирается провести превентивную операцию по блокированию подземных лабиринтов бандформирований.

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